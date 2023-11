Bietigheim-Győri Audi ETO

Az előzetes várakozásokról Ulrik Kirkely vezetőedző fogalmazta meg gondolatait.

„A Bietigheim ellen minden bizonnyal kemény, nehéz mérkőzés vár ránk. A hazai pálya mindig pluszerőt ad az amúgy is erős összeállítású együttesnek. A mi feladatunk az lesz, hogy még magasabb szinten játsszuk saját játékunkat. Ez lesz a kulcsa annak, hogy a két pontot mi szerezzük meg” – tekintett előre Ulrik Kirkely, a zöld-fehérek vezetőedzője.

A német csapatot 1997-ben alapították Bietigheim városában. Az együttes 2010-ben jutott fel a német első osztályba, első nagy sikerét 2017-ben érte el, amikor megnyerte az első osztályú bajnokságot, legjobb éve pedig 2022 volt, amikor is a bajnokságot, a Német Kupát, a Német Szuperkupát, valamint az Európa- ligát is megnyerték. A 2023/24-es szezontól a dán Jacob Vestergaard vezetőedző dolgozik az alakulat élén. Az idényre öt új játékos érkezett a német csapathoz, többek között Faluvégi Dorottya, aki éppen az ETO-tól igazolt a német bajnokhoz, melynek tagja az a holland Kelly Dulfer is, aki viszont a jövő szezontól Győrben folytatja pályafutását.