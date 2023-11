Az első gólt a győriek szerezték, akik 3–2-nél is előnyben voltak, de aztán a hazaiak – elsősorban Bölk és Lekic vezérletével – egy 3–0-ás rohammal fordítottak. Innentől kezdve a meccs forgatókönyv nagyjából ugyanolyan volt. Az ETO ugyan többször kiegyenlített (7–7, 8–8), de a hazaiak újabb két 3–0-ás sorozattal előbb 11–8-ra, majd 14–10-re elléptek.

Kért időt Ulrik Kirkely és Allan Heine Pedersen is a félidő hajrájában. A győri edző eligazítása kevésbé volt sikeres – pedig még kapust is cserélt, az átlövésekkel nem igazán boldoguló Toftot Duijndam váltotta –, honfitársa tanácsait viszont jobban megfogadták tanítványai, hiszen öt góllal megugrottak a fővárosiak (16–11), a szünetben is ennyit mutatott az eredményjelző.

Alighanem volt mit átbeszélniük a győrieknek a szünetben és úgy tűnt, éledeznek is a remények, hiszen Brattset Dalét rendre metalálták labdákkal a társak. Két gólra is fel is zárkózott az Audi-ETO (19–17). Mielőtt azonban nagyon bizakodhattak volna a Népligetbe elutazó, illetve a tévé előtt ülő győri szurkolók a fordulatban, a Fradi visszaverte a további felzárkózási kísérletet. Nem sokkal később ugyanis megint öt gól volt közte (23–18). Ulrik Kirkely időt kért, de ez ezúttal sem hozott fordulatot. A hátralévő időben igazán közel már nem tudott kerülni ellenfléhez a győri gárda, sőt, 27–20-nál még a sokkal nagyobb különbségűvereség is benne volt a meccsben.

A győriek rendkívül tanácstalanul kézilabdáztak, elemi hibákat követtek el, volt olyan, mikor Brattset Dale kezéből nemes egyszerűséggel kipiszkálta a labdát Klujber, melyből gólt is szerzett.

Összességében a címvédőnek esélye sem volt a győzelemre, és folytatta negatív népligeti szériáját: sorrendben negyedszer veszített a bajnokságban a Fradi vendégeként, sorrendben kilenc, öt, hat és most ismét hat góllal maradt alul, így komoly lépéshátrányba került riválisával szemben, hiszen egy vereséget már Mosonmagyaróváron is összeszedett Ulrik Kirkely együttes.

Ulrik Kirkely: – Több oka van ennek a vereségnek. A Fradi okosabban játszott, jól menedszelte a mérkőzést, a huszonkét dobott gól pedig nagyon kevés egy ilyen rangadón az üdvösséghez. A szezon során többször jól működött a védekezésünk középen, ezúttal nem, ennek meg kell keresni az okát. Vissza kell térni ahhoz a munkához, amit eddig végeztünk. A szerencse sem állt most mellénk, és sok aprsóág sem mellettünk szólt, de ilyen a kézilabda, dolgozni kell tovább.