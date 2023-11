Erdei a 2020/2021-es idényben a Fejér vármegyei Főnix-Gold FC-től igazolt az ETO-hoz, s az első győri szezonjában szerepet kapott az U19-es, a vármegyei I-es és az NB II-es csapatban is. A zöld-fehéreknél az U19-es csapaton kívül összesen 17 NB II-es, 30 NB III-as, 15 megyei I-es és 2 Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. Az elmúlt idényben az NB II-es ETO-val készült a bajnokságra, de a szezont az NB III-as együttesben kezdte. A harmadik fordulót követően hívta, s igazolta le aztán a szintén NB II-es Gyirmót. A kék-sárgáknál a másodosztályban 17-szer szerepelt, s egy gólig jutott. Az NB III-as csapatban 12-szer lépett pályára, s ott négy találatot szerzett.

Az idei bajnokságban eddig csupán egyszer cserélték be az NB II-ben, viszont a harmad- osztályban 13 alkalommal volt kezdő, s már nyolc gólt lőtt. Jó formáját mutatja, hogy csapata utóbbi négy mérkőzésén is a kapuba talált, a Budaörs ellen duplázott, legutóbb – ahogy említettük – a Balatonfüred ellen négy gólt lőtt.

„Felnőttszinten még nem sikerült egy mérkőzésen ennyiszer a kapuba találnom, s természetesen én is nagyon örültem, ahogy a csapattársak is, hiszen kellettek a győzelemhez – kezdte a gyirmótiak húszesztendős támadója. – Hogy mitől a jó forma? Azt gondolom, az első idei találat, ami után elindult ismét valami, s megtaláltam újra önmagamat. Azóta nagyobb lett az önbizalmam, s a gólok is jönnek” – tette hozzá Erdei Milán, aki reméli, a jó teljesítmény utat nyithat számára a másodosztályba.

„Akadt, ami hátráltatott korábban, volt ugyanis egy csuklótörésem, ami után nyolc hétig gipszben volt a kezem. Épp akkor történt ez, amikor már elkezdetem játszani az NB II-es csapatban. Fizikálisan és mentálisan is megzavart az a sérülés.”

Ami szerencsére már a múlté, s így haladhat céljai felé a fiatal játékos.

„Nem bántam meg, hogy Győrbe jöttem, sok tapasztalatot szereztem az ETO akadémiáján, s nagyon örülök, hogy aztán Gyirmótra kerültem, mert itt is rengeteget tanulok” – tette hozzá a csatár, aki korábban utánpótlás-válogatott is volt.

„A hosszú távú céljaim nem változtak, igaz, azt gondoltam, a Gyirmóttal mostanra már az élvonalban szerepelhetek, de bízom benne, hogy lesz erre még lehetőségem. Persze tudom, hogy ehhez ugyanúgy, ahogy eddig, sokat kell még tennem.”