Gyirmót FC Győr II– Balatonfüred

Gyirmót, Alcufer Stadion, szombat 11 óra. V.: Muhari.

A kék-sárgák szerepelnek a legjobban idén a vármegyei csapatok közül, s ezúttal is győzelmi esélyekkel lépnek pályára.

Csorna–Haladás-MÁV

Csorna, szombat 13 óra. V.: Karsai.

Komoly ponthátrányba került a többi csapathoz képest a rábaközi együttes, amely ráadásul a legutóbbi fordulóban már játékban is elmaradt a várttól. Otthon nem is lehet más cél, le kell győzni a szintén alsóházban tanyázó szombathelyi csapatot.

Tatabánya–ETO Akadémia

Tatabánya, Grosics-stadion, szombat 13 óra. V.: Gaál.

A dorogi győzelem után újabb nehéz feladat vár Szekeres Adrián tanítványaira, akik a listavezető otthonába látogatnak.

„Arra készülünk, hogy ellenfelünk – a bajnoki nyitányhoz hasonlóan – most is agresszívan, helyenként durván futballozik majd. Fontos lesz, hogy az előző meccsen mutatott szervezettségünk és helyzetkihasználásunk a szombati mérkőzésen is meglegyen” – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban a győriek fiatal edzője.

Kelen SC–Caola SC Sopron

Budapest, szombat 13 óra. V.: Virág.

Eltiltott edzője, Bücs Zsolt nélkül kénytelen meccselni a legutóbb Veszprémben bravúros döntetlent elérő SC Sopron, amelynek amúgy sem lenne könnyű dolga az ötödik helyen álló Kelen otthonában.

A további program: III. ker. TVE–Puskás Akadémia II, Bicske–Budaörs, Dorog–ZTE II Veszprém–Komárom, 13 óra.

A bajnokság állása