NB II – Lipóton leforgatták a Feláldozhatók ötödik részét

A kézilabda NB II-ben a Lipót férfi- és női csapata is nyert, a nőknél a Győri Audi ETO KC is újra győzött, és továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti a tabellát.

Lipót Pékség–Alsóörs 34–29 (18–18) Lipót, NB II-es férfimérkőzés, 50 néző. V.: Gál, Ludvig. Lipót: Melhardt – Horváth J. 2, HASZONITS 4, FARKAS B. 2, HERKOVITS 4, BLANÁRIK 5, SZŰCS 3. Cs.: PULAI (kapus), KOVÁCSOVICS 1, KŐHALMI 9, KADOCSA 4, MOLNÁR R., Szabó B., Konkoly. Játékos-edző: Konkoly Tamás. Konkoly Tamás: – Lipóton leforgatták a Feláldozhatók ötödik részét. Igaz nem filmsztárok voltak a pályán, de aki játszott, azok közül mindenki hozzátett a győzelemhez, igazi csapatmunka volt. A védekezésünk az első félidő elején kicsit döcögös volt, támadásban viszont tudtunk könnyű gólokat szerezni. A második félidőben tudtuk olvasni az ellenfél játékát, támadásban gyors lerohanásgólokat tudtunk lőni és végig vezetve nyerni tudtunk. UNI Győr SZESE II–Várpalota 23–29 (14–13) Győr, NB II-es férfimérkőzés, 50 néző. V.: Horváth K., Krupánszki. UNI Győr II: DÉCSI G. – Seres, Lukács 2, NÉMETH M. 6, Horváth B. 1, PANÁK 6, Rákos 2. Cs.: Hoffmann B. (kapus), Reider 2, Kalmár, Varga M., Vidéki, Lantos 1, Fábián, Pintér 2, Keszler 1. Edző: Rosta Miklós. Rosta Miklós: – A csütörtöki ifimérkőzésünk után ezúttal csak egy félidőre futotta az erőnkből. Audi-ETO U21–Sárvár 38–22 (17–12) Győr, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Redling, Uhrin. Audi-ETO U21: DOBÁNY – VARGA D. 4, KISS D. 1, RÉDECSI 6, SZÁR 3, VÁRI 6, FARKAS E. 3. Cs.: BÖDŐ (kapus), LÉVAI 3, BORDÁS 1, NYERGES 3, KOVÁCS B., SZALAI 1, RACZENBÖCK 2, JACZKÓ 2, TAKÁCS 3. Edző: Kun Attila. Kun Attila: – Folytatva jó hétközi játékunkat sokat forgatva a csapatot tudtunk egy nagyon jó, tempós kézilabdát játszani, mellyel kialakult ez a nagy különbségű győzelmünk. Ajka–SZESE Győr 29–31 (15–16) Ajka, NB II-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Finta, Varga F. SZESE: BANKÓ – Fehér 2, FÁBIÁN 8, FARKAS R. 1, Pődör 2, SÁNDOR P. 9, PELLES 4. Cs.: PAPP-VÍGH3, KONDOR 2, JANKOVICS, Rendi, Kormos, Balogh, Takács, Bogáth. Edző: Urbán Nikolett. Urbán Nikolett: – Nagyon büszke lehet mindenki erre a győzelemre, a második félidőben nem csak az ellenféllel kellett megküzdenünk... Folyamatosan emberhátrányba kellett tartanunk a lépést a hazaiakkal, de előnyünkre is tudtuk ezeket a helyzeteket fordítani. Szép csapatmunka volt. VKCSK–Bük 30–34 (15–18) Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Sebestyén Á., Sebestyén B. VKCSK: Süli-Nagy Á. – Giczi 2, Németh M. 4, Nagy N. 4, Simon 2, Kellermann 6, Tóth M. 7. Cs.: PALKOVITS (kapus), PUSZTAI 5. Edző: Csomor Tibor és Kiss Lajos. Csomor Tibor: – Húsz tiszta ziccer kihagyása mindig megbosszulja magát. Amíg nem koncentráltan jövünk ilyen meccsekre, addig vesztesen hagyjuk el a pályát, ezzel megnehezítjük saját dolgunkat. Lipót Pékség–Celldömölk 25–23 (13–11) Lipót, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Papp, Vandróczki. Lipót: NÉMETH H. – MOLNÁR ALIZ 3, MOLNÁR ANNA 1, NÉMETH P. 4, MOLNÁR V. 6, SZALAI ZS. 9, SZALAI V. 1. Cs.: BURNÓCZKI R. (kapus), BURNÓCZKI N., FÁBIÁN, WERTÁL, BEKE, TAKÁCS N. 1. Edző: Farkas Benedek. Farkas Benedek: – Az öltözőben megbeszélteket tudtuk tartani, feszesen védekeztünk, támadásban ugyan kicsit pontatlanok voltunk, de így is tudtunk győzni.

