Gyirmót FC Győr–Honvéd 1–1 (0–1)

Alcufer Stadion, 1026 néző. V.: Kovács J. Z.

Gyirmót: Hársfalvi – Szegi (Polgár 28), Hudák, Csörgő, Jova B.- Kovács M., Kovács D. (Takács R. 82) – Soltész, Madarász (Szőke G. 82), Medgyes – Adamcsek (Pethő 82). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Honvéd: Dúzs – Kovács N. (Eördögh 68), Kálnoki-Kis (Kocsis G 27), Szabó, Benczenleitner – Adorján (Lőrinczi 45) – Kocsis D., Bocskay, Holman, Krajcsovics (Kundrák 68) – Bobál G. (Simon 68). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gsz.: Medgyes (58.), ill. Bobál G. (24.).

24. perc: A bal oldalról befelé cselező Holman jobbal 14 méterről lőtt, a labda útjába Bobál G. tette bele a lábát, így az a kimozduló Hársfalvi fölött a kapu bal oldalába hullott. 0-1.

58. perc: Medgyes szép cselekkel játszotta tisztára magát a bal oldalon, majd 14 méterről lőtt, a labda a védők lábán megpattanva a kapu jobb oldalába perdült. 1-1.

Végig lüktető, igazi férfias futballt játszott mindkét együttes, a találkozónak voltak periódusai, amikor a hazaiak, de volt amikor a vendégek akarata érvényesült, azonban ezek az időszaki fölények, valamint a gólok is azt tükrözik, hogy reális eredmény született.

Tamási Zsolt: - Sikeres edző által jól szervezett ellenféllel találkoztunk. Azt gondolom, hogy a meccsnek több olyan periódusa volt, amikor nagyon jó támadásokat vezettünk, de a befejezéseknél nem hoztunk jó döntéseket. A második játékrész közepe táján volt gondunk a középpályás védekezéssel, akkor azt éreztem, hogy lehet gól a Honvéd játékában, de összességében izgalmas, jó meccset játszottunk, talán reális a döntetlen.

Csertői Aurél: - Tudtuk, hogy jó csapat otthonában szerepelünk. Egy rossz döntéssel saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe a kapott gólunknál, azonban arra lehet építeni, amit az utolsó húsz percben játszottunk, amikor három nagy helyzetet is ki tudtunk dolgozni, bár igaz, hogy ezeket be is kellene rúgni. Ha a kapus mellett is elhúzza a labdát támadónk, de nem rúgja be az üres kapuba, akkor így nehéz nyerni. Döntetlen állásnál nekünk volt meccslabdánk, Hajtós, brusztolós játékot nyújtott mindkét csapat, az összkép alapján azt gondolom, hogy a döntetlen reális.