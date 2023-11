Békéscsaba–Agrofeed UNI Győr 93–95 (21–26, 21–17, 25–21, 15–18, 11–13)

Békéscsaba, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: dr. Varga Z., Borgula, Fülöp.

UNI Győr: KÁMÁN K. 12, KÁMÁN B. 27/6, Garancz, Bohunicky 2, Hágen 4/3. Cs.: BAKON 36/27, Horváth, GOSZTOLA 9, Várszegi 3/3, Friedl, Dani 2, Sólyom. Edző: Lógár Bence, Léránt Gábor.

Lógár Bence: – Először is gratulálok a srácaimnak, a szememben igazi hősök. Idegőrlő meccs volt, de megmutatták, milyen remek emberek, milyen remek sportolók. A másik véleményem, hogy a Zöld csoportban is lehet igazán színvonalas mérkőzéseket játszani. Ezt mind a két csapat megmutatta, a játékvezetők is, a szurkolók is. További sok sikert kívánok a Békéscsabának.