Ha nem is sziporkázó játékkal, pontosabban, ha nehezen is, de megnyerte legutóbbi két mérkőzését a soproni gárda, melynek vezetőedzője, Bors Miklós először azon reményének adott hangot, hogy reméli, szombaton este ott tudják folytatni a játékot, ahol Kaposváron, elsősorban a rendes játékidő végén – amikor 12 pontos hátrányt ledolgozva mentették hosszabbításra a meccset – abbahagyta. Így ugyanis meglehet zsinórban a harmadik győzelem.

Azzal persze tisztában van a szakember, hogy ehhez a minden bizonnyal a sereghajtó pozíciójából előrelépni vágyó paksi gárdának is lesz egy-két szava.

„Nem szabad, hogy bárkit is megtévesszen a paksi csapat helyezése, hiszen sérülések hátráltatták eddig a jobb szereplésüket, ráadásul a közelmúltban edzőváltáson is átesett az ASE. Kulcskérdés lesz, hogyan tudjuk féken tartani az idehaza is jól ismert, jó képeségű játékosok alkotta mezőnysorukat, a Govens–Ihring–White triót, amelyből White-ot szurkolóink is jól ismerik, hiszen az előző szezonban nálunk játszott. Ráadásul még a rendkívül rutinos Kovács Ákos is a mezőnysorukhoz tartozik. Csupa játékszervezésben és egy az egyben is erős játékos, nagyon fontos lesz tehát a külső védekezés. Természetesen emellett a védőlepattanókra is nagyon oda kell figyelni, jobban, mint eddig, hiszen két légiós magas emberük, Wright és Woods remek pattanózók, agresszíven mennek a támadó lepattanókért” – kezdte a fiatal tréner, aki saját csapatával kapcsolatban elmondta: a támadójátékot természetesen igyekeztek „csiszolni”.

„Jó és fontos lenne meccsről meccsre egyre több és több időt csapatként játszani, és remélem, ez a mostani bajnokin teljesülni is fog. Reménykedek benne, hogy sikerül a paksiak ellen az előző, győzelmekkel végződő mérkőzésekhez képest támadásban jobban, szebben játszani, bár túlzottan azt sem bánnám azért, ha csúnyán kosárlabdázva, küszködve nyernénk. A legfontosabb most az, hogy győzzünk” – tette hozzá Bors Miklós, aki azt is reméli, hogy a legutóbbi két siker hatására a szurkolók továbbra is buzdítják, segítik a csapatot, mert erre a ma esti találkozón is nagyon nagy szükségük lesz a játékosoknak.