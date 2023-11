SERCO UNI Győr–TFSE-MTK 81–75 (14–17, 23–20, 19–16, 25–22)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Fodor, Varga-Záray, Nepp.

SERCO UNI Győr: SLOCUM 12, Bach 6, Molnár L., Török Á., GOREE 13/3. Cs.: DUBEI 25/9, Dombai 6, Gyöngyösi 7/3, Hegedűs 2, CARLETON 10/6. Edző: Cziczás László.

TFSE-MTK: Dúl T. 8/3, DÚL P. 15/6, Szabó F. 11/3, NÉMETH A. 14, CZINANO 9. Cs.: CARTER 12, Baa 6, Vladár. Edző: Hegedűs Péter.

Továbbra is Kristine Anigwe és Ruff-Nagy Dóra nélkül, de már Bridget Carletonnal a sorainkban vártuk a TFSE-MTK elleni találkozót.

Az első félidőben szinte végig a vendégek vezettek, a második szakaszban Hegedűs kosarával vezettek először a győriek (20–19). Fej fej mellett haladt a két együttes, a félidő hajrájában előbb Dúl Panka, majd Gyöngyösi emelt be egy triplát. A nagyszünetben – Carleton dudaszós triplájának köszönhetően – döntetlen volt az állás (37–37). Goree kosara nyitotta a harmadik negyedet, másfél perc kosárcsend után. A SERCO UNI Győr négy ponttal ellépett (41–37). egy 7–0-ás rohanással válaszolt a TF. Folytatódott a hullámvasutazás, most a győriek mutattak be egy 9–0-ás futást (50–44). A negyed végén három pont volt csak a hazai előny (56–53). Carleton triplája volt az utolsó tíz perc első momentuma. A 33. percben 65–57 volt a hazaiak javára. Izgalmasan alakult a végjáték. Három perccel a vége előtt 69–68 volt az állás. A végjátékban aztán Dubei egy triplával lezárta a meccset.

Cziczás László: – Az egyetlen pozitívum, hogy megnyertük a meccset. Ellenfelünk bizonyította, hogy topcsapatok ellen is versenyképes. A taktikánk dugába dőlt a legelején, pedig felhívtam a figyelmet, hogy a kezdés fontos lesz. Innentől kezdve kínlódtunk, ettől függetlenül a győzelem a győzelem, ebbe kapaszkodunk, ebből kell fejlődnünk. Új helyzetben vagyunk. A kezdő centerünk, a csere irányítók kiesett, új légiós is jött. Dolgozunk tovább, és bízom benne, hogy szebb arcunkat mutatjuk a folytatásban.

Dubei Debóra: – Az elején nem úgy kezdtünk, ahogyan kellett volna, ez rányomta a bélyegét az egész meccsre. Ezt szerettük volna elkerülni, de örülök, hogy be tudtuk húzni a meccset. Jobb játék kellett volna, de így is boldogok vagyunk.

Hegedűs Péter: – A győriek megérdemelten nyertek, mi dolgozunk tovább.

Németh Alma: – Rendkívül büszke vagyok mindenkire, hogy euroligás csapatokkal, magasabbra rangsorolt játékosokkal fel tudjuk venni a versenyt. Mindig hiányzik egy utolsó momentum, hogy ilyen meccseken még jobb eredményeket érjünk el. Ha ebben tudunk fejlődni, akkor előbbre tudunk lépni.