Sopron Basket–NKA Universitas Pécs 79–53 (23–17, 18–11, 20–10, 18–15)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Nagy V., Söjtöry, Rózsavölgyi.

Sopron: TURNER 15, FEGYVERNEKY 8, Sitku 4, BROOKS 16/6, MOMPREMIER 6. Cs.: Határ 2, Kókai, Crvendakics 7, PAPP K. 8/3, Varga A. 5/3, BÖRÖNDY 8/3, Toman R. Edző: Gáspár Dávid.

Pécs: TADICS 14/3, Laczkó 3/3, Weninger 2, Mérész 9, Kiss A. Cs.:Williams 4, Simon 2, Smailbegivics 4, OLAWUYI 5, RÁTKAI 10. Edző: Jovan Gorec.

Egyperces gyászszünettel kezdődött a rangadó a soproni csapat a közelmúltban elhunyt törzsszurkolója, Fazekas Ferenc tiszteletére.

Brooks szép triplával adott alaphangot a 3. helyen álló Sopron és az 5. pozícióban tanyázó, hétközben olaszországi kupamérkőzést játszó Pécs rangadójának. Jóval élesebben, agresszívebben, pontosabban kezdtek a hazaiak, két perc elteltével 7–0-ra vezettek. A vendégek első pontjait Tadics szerezte, aki több, mint két és fél perc elteltével betörés után 2+1-es akciót mutatott be. Válaszul jött egy újabb hármas a sziporkázó Brooks-tól. A szakasz derekán Turner látványos ziccere, majd Mompremier "kibrusztolt" kosara után 14–3-at mutatott az eredményjelző. Közel 6 percig a vendégektől csak Tadics volt eredményes, majd Olawuyi talált be a soproni palánk alatt leszedett lepattanó után. Ez nagy lökést adott a vendégeknek, akik egy 6–0-val 5 pontra feljöttek, időt is kért Gáspár. A címvédőt a negyed hajrájában Crvendakics próbálta elmozdítani a holtpontról. Ekkor váltva estek a kosarak, a Pécset Eördögh Edit lánya, Rátkai Eszter tartotta versenyben.

A második negyed elején. Fegyverneky kosaraival tartotta 5 és 10 pont közötti előnyét a Sopron, a szakasz derekán Varga hármasával nőtt újra 10 pont fölé a különbség. A félidő hajrájában állandósult a 10 pont körüli különbség. A félidő Böröndy bátor betörés után szerzett kosarával majd triplájával és 13 pontos hazai vezetéssel zárult.

Böröndy egy jó büntetőjére két duplával felelt a Pécs. Utána váltva estek a kosarak, tartotta a 10 és 15 pont közötti előnyét a Sopron. A harmadik negyed derekán a pécsi edző technikait kapott. Ez megtörte a vendégeket, Crvendakics duplája és Papp hármasa után 19 pontra nőtt a különbség, és ezzel eldőlt a rangadó.