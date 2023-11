A ma már 34 éves futballista 2008-ban bronzérmet szerzett az U19-es válogatott tagjaként az Európa-bajnokságon, egy évvel később az U20-as válogatottal a világbajnokságon lett harmadik. A Honvédban mutatkozott be az élvonalban, utána a Kecskemét, a DVTK, a Vasas, az ETO és a Mosonmagyaróvár futballistája is volt, mielőtt a megyei első osztályban szereplő Mezőörs játékosa lett. A Kispesttel kétszer nyert Magyar Kupát, a Kecskeméttel és a Vasassal bajnok lett az NB II-ben.

„A helyzetek alapján már az első félidőben eldönthettük volna a meccset, megérdemelten nyertük a bajnokság két legjobb csapatának rangadóját – mondta érdeklődésünkre a Győrújbarát elleni összecsapás kapcsán Debreceni András. – Mindkét csapaton érződött, mennyire fontos számára a rangadó, talán emiatt is volt mindkét fél részéről kicsit óvatosabb az első félidőben a játék. A szünet után feljebb jött az ellenfelünk, jobban kinyílt, de türelmesek maradtunk, s a hajrában sikerült egy begyakorolt támadás végén a kapuba találnunk” – tette hozzá a kiváló védő, aki ezen a szinten is a tőle megszokott, megalkuvás nélküli, határozott játékot produkálja hétről hétre a pályákon.

„Örülök, ha ez kívülről is így látszik. Nem kérdés számomra, bárki is legyen az ellenfél, hogy minden mérkőzésen a maximumot nyújtsam, s a legjobb formámban futballozzak. Amíg fizikálisan bírom, nem is szeretnék ezen változtatni, s egyelőre jól érzem magam a pályákon. Nyilván sokat számít az is, hogy most egy rendkívül jó közösségben tehetem mindezt. A klubvezetésnek köszönhetően nagyszerű csapat jött össze Mezőörsön, s ez meg is látszik az eredményeken. Jól szerepelünk a bajnokságban, s a legjobb tizenhat közé jutva a kupában sporttörténelmet írtunk” – tette hozzá a hátvéd, aki a foci mellett a tanulást is rendkívül komolyan veszi. Győrben a Széchenyi-egyetemen sport- és re­kreá­ciószervezés szakon szerzett diplomát, jelenleg az ELTE-n a mesterszakos sportmenedzserképzésre jár. Mellette sportdiplomáciai szaktanácsadás képzésen vesz részt.

„Igyekszem a civil életemre is koncentrálni, de a foci is fontos, s várnak rám még jó mérkőzések. Ilyen lehet majd a jövő februári, Vasas elleni kupameccs is. Nem titok, a szívem csücske a fővárosi klub, ahol szép és eredményes időt töltöttem el. Sok korábbi társam még ott játszik, ezért is lesz számomra pikáns az összecsapás. Nem mondtunk le a meglepetésről, s minimum szeretnénk megnehezíteni a Vasas dolgát, bár tisztában vagyunk vele, nem mi vagyunk a találkozó esélyesei.”