Egy hete egy olyan ellenféllel, a Haladással mértük össze az erőnket, amely brand a magyar futballban. Az időjárás miatt irreális körülmények között zajlott a mérkőzés, ami miatt sok szakmai rész átíródott, vagy át kellett írni. Két pontrúgást követően kétszer kerültünk hátrányba, azonban fizikálisan, és mentálisan is erősek voltunk, és tudtunk mindkétszer egyenlíteni, másodszor a 91. percben. A meccs utolsó tíz percében a csapat még jobban magával ragadta a közönséget, és ezt a támogatást külön köszönöm a szurkolóinknak. A mentális erőnkre különösen büszke vagyok, mert ez már nem először történt meg a bajnokság folyamán, amit, egyébként sokan észre vettek, és kaptunk, kapunk emiatt dicséretet. Ha már itt tartunk: úgy gondolom, a stabilitásunk, hogy eddig csupán kétszer veszítettünk, külön pozitívum, de a kevés kapott gól mellett a lőtt találataink mennyisége miatt sem kell szégyenkeznünk.Vasárnap a listavezető ellen játszunk, idegenben, de ebbe a találkozóba is ugyanúgy beleállunk, mint a többibe. Élesen kell fociznunk, felszabadultan, nem megijedve, eddig úgymond félig berúgtuk azt a bizonyos ajtót a bajnokságban, most tolhatunk még rajta. A feljutásra aspiráló ETO-nál komoly a büdzsé, komoly a keret, sok külföldivel, ahogy mondani szokták, nem ugyanolyan autóval állunk a startvonalhoz, de ezt a különbséget egy meccsen ki lehet egyenlíteni, el lehet tüntetni.