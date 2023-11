A 89. percben egy parádés jobb oldali beadás után Venczel fejelt a hálóba. 1–0. Rekordszámú közönség előtt rendkívül harcos játék alakult ki, mindenki odatette magát, s mindenki átérezte a a mérkőzés fontosságát, várható volt, hogy egy gól eldöntheti a rangadót. Az első félidőben a Mezőörsnek volt több lehetősége, de nem sikerült vezetéshez jutnia. A folytatás már kiegyenlítettebb volt, ám az utolsó percekben lőtt gól eldöntötte a mérkőzést. Összességében, a két félidő alapján a hazai csapat rászolgált a győzelemre.

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Bohner Roland: – Rangadóhoz méltó hangulat és két jó csapat találkozott Mezőörsön. Az első félidőben nagy fölényben játszottunk, de a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani. A második félidőben a pálya talaja sem engedte a folyamatos játékot, de tettünk érte annyit, hogy itthon tartsuk a három pontot.

Tenk Balázs: – A mérkőzéstől függetlenül a csapat szurkolói, szponzorai, vezetői és játékosai karácsonyra sok-sok ajándékot érdemelnek a Jézuskától. Hogy mi lesz tavasszal? A tél végén egyeztetést kezdeményezek a húsvéti nyuszkóval. Talán ő tudja. Gratulálunk a Mezőörs csapatának.

Győrújfalu–Ménfőcsanak 0–1 (0–0)

Győrújfalu, 100 néző. V.: Pázsi.

Győrújfalu: Tréger – Kovács D. (Lapincs), Kondákor (Németh M.), Farkas P. (Varga L.), Szekeres K. (Tóth H.), Torma, Nagy M., J. Nagy, Takács M., Simay, Jaczkó (Dittrich). Edző: Pozsonyi Márk.

Ménfőcsanak: Turi – Fülöp, Béres, Németh Á., Korsós M., Németh A., Bergendi, Buruzs, Gerencsér, Kovács O., Horváth A. (Bendekovits). Edző: Nemes Ferenc.

Gsz.: Buruzs.

Két egyenrangú csapat összecsapásán a vendégek egy helyzetüket kihasználva három ponttal távozhattak a „döntetlenszagú” mérkőzésről.

Jók: Treger, Simay, Nagy H., ill. Németh Á., Németh A., Buruzs.

Pozsonyi Márk: – A kapott gólig rendben volt a játékunk, hátrányban azonban továbbra sem tudjuk ráerőltetni akaratunkat az ellenfélre, így pedig a döntetlen is nagyon távolinak tűnt.

Nemes Ferenc: – Fontos három pontot gyűjtöttünk be, a második félidőben több gólt is szerezhettünk volna, de a Győrújfalu fiatal kapusa ismét nagyszerű napot fogott ki.

Davita-Gönyű–Vitnyéd 0–5 (0–4)

Gönyű, 100 néző. V.: Konkoly.

Gönyű: Rom – Szilvágyi (Vedres), Androsch (Böcz), Koncsag, Varga Cs., Tarcsa, Milos, Varga P. (Bodó), Kovács K., Kertész, Varga Zs. Edző: Harcz István.

Vitnyéd: Germán (Tar) – Sulyok, Tamás, Papp (Nyakas), Varga G., Kalmár, Pankotai, Purt, Horváth A. (Simon), Kovács A., Szakács (Szalai). Edző: Kiss Ákos.

Gsz.: Szakács (2), Kovács A. (2), Kalmár.

Kiállítva: Koncsag (60.).

A mérkőzés elejétől fogva jobban akaró és jobban játszó vendégek már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést a nagyon gyenge napot kifogó Gönyű ellen.

Jók: Kertész, ill. mindenki.

Harcz István: – Szégyenteljes produkció, gratulálok az ellenfélnek.

Szalai Csaba elnök: – Gratulálok csapatunknak az őszi szezonhoz. Egy-két elhullajtott pont kivételével elégedett vagyok. Tavasszal a rangadókon sokkal élesebbek leszünk, ezt garantálom. Gratulálok a Gönyűnek is és jó pihenést mindenkinek.

DAC Nádorváros–Kapuvár 0–4 (0–2)

Győr, 100 néző. V.: Bálintfi.

DAC: Kiss A. – Virág, Bata, Vaganjan, Csonka, Forgó, Pintér, Matyi (Sopronyi), Németh B., Csányi, Szőke. Edző: Mayer János.

Kapuvár: Csáktornyai – Tar (Bleonit), Kapa Martin (Böcskör), Szabó T. (Eckhardt), Árki (Horváth M.), Kapui, Varga T., Kapa Márkó, Póczik, Rózsavölgyi, Halász (Horváth K.). Edző: Csermelyi Imre.

Gsz.: Kapa Márkó, Rózsavölgyi, Tar, Csányi (öngól).

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, de a vendégcsapat így is kétgólos előnnyel térhetett pihenőre. A második félidőben a Kapuvár fölényben játszva megduplázta az előnyét, így megérdemelten nyerte a találkozót.

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Mayer János: – Nagyon nagy energiákat mozgósítottunk, hogy egyáltalán végigjátsszuk ezt a szezont. Aki nem hátráltatott, hanem segített, annak köszönet, akik hátráltattak, azoknak üzenem, ma neked, holnap nekem.

Csermelyi Imre: – A srácok jó hozzáállása és lendületes játéka három pontot hozott a mai napon. Remélhetőleg a jövő hétre is marad az energiánkból.

Az Abda-VVFK Bau–Üstökös FC Bácsa mérkőzést november 25-re, a Lipót–Koroncó találkozót pedig november 26-ra halasztották.

A bajnokság állása