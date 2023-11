„Azt gondolom, nagyon jól sikerült az Eb – kezdte Gyertyás Róza. – Azáltal, hogy címvédőként indultam, kicsit nagyobb volt rajtam a nyomás, legalábbis én így éreztem. Szerencsére azonban ezt jól tudtam kezelni, és összességében végig kiegyensúlyozottan tudtam dzsúdózni, és a meccseket is magabiztosan hoztam. Aminek még külön örülök, hogy a csapatversenyen is jól teljesítettem, talán jobban is, mint azt reméltem és vártam magamtól az egyéni viadal után.”