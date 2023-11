A Széchenyi István Egyetem és a Győri Úszó SE kooperációjának eddigi leglátványosabb eredményei Sebestyén Dalma nyári Universiadén (az Egyetemi Világjátékokon) elért ezüstérmei voltak. Most erre is sikerült rátenni egy lapáttal, ugyanis az egyetem csapata a hétvégén, a Gödöllőn rendezett MEFOB-ról is remek eredményekkel távozhatott.

A bajnokságon Sebestyén Dalma 200 méter vegyes-, valamint 100 méter pillangóúszásban első, 50 méter mell- és 100 méter gyorsúszásban pedig második helyezést ért el. Ollé Mónika 100 méter hát- és 50 méter pillangóúszásban diadalmaskodott, 50 méter hátúszásban pedig harmadik helyet szerzett. Horváth Rebeka 100 méter pillangóúszásban nyolcadik, 100 méter gyorsúszásban tizennegyedik, 50 méter gyorsúszásban tizennyolcadik, 50 méter pillangóúszásban pedig a tizenhatodik helyen ért célba. Mátrai Roland remek versenyzéssel 50 méter és 100 méter gyorsúszásban is a dobogó felső fokára állhatott fel.

Az Uni-Győri Úszó SE csapata a megszerzett hat arany-, két ezüst- és egy bronzéremnek köszönhetően az előkelő második helyet foglalhatta el az éremtáblán.

„Nagyon sokat jelent nekem a Széchenyi-egyetem támogatása, szerencsésnek érzem magam, hogy az élsport mellett egy ilyen nagy presztízsű szervezet is támogat a mindennapokban. Az olimpiai álmaim szempontjából nagyon fontos számomra ez a biztos háttér” – fogalmazott a versenyt követően Sebestyén Dalma, aki egyértelmű céljaként a 2024-es olimpiai szereplést tűzte ki.

„Amikor a Testnevelési Egyetemről a Széchenyi-egyetemre jelentkeztem át, sokan felvonták a szemöldöküket. Az eredmények és a mindennapok ugyanakkor egyértelműen igazolják, hogy nagyon jól döntöttem, amikor Győrt választottam. Az intézmény és az egyesület egyaránt támogat céljaim elérésében, hálás vagyok, hogy itt lehetek” – mondta a három érmet szerző Ollé Mónika.

Petrov Iván edző értékelésében kitért a hallgatók által választható kettős karrier fontosságára is. „Nagyon sokat jelent számunkra a Széchenyi-egyetem támogatása, minden alkalommal a legjobbra törekszünk, amikor az intézményt képviseljük. Az egyesületben több egykori és jelenlegi egyetemi hallgató is sportol. Az intézmény rendkívül magas színvonalú sportdiplomáciai szaktanácsadó posztgraduális képzését Árpád testvéremmel magam is

elvégeztem, és azon dolgozunk, hogy a jövőben még többen válasszák a győri egyetem által kínált kettőskarrier-programot" – emelte ki.