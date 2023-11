Több, mint egy hónap telt el a címvédő utolsó mérkőzése óta, miután a BKG elleni 4. fordulós találkozót a pálya alkalmatlansága miatt decemberre halasztották. A soproni csapat kisebb pihenő után folytatta a kemény munkát, melybe már bekapcsolódott Aleksandra Crvendakic és Beatrice Mompremier is.

Ugyan több játékosnak is jelenése volt a felnőtt- és a korosztályos válogatottakban, de akik itthon voltak, azok mindent megtettek, hogy tovább fejlődjön a csapatjátékunk és a frissen érkezettek is hatékonyan elsajátíthassák a taktikai elemeket. A zöld-sárgák bíznak benne, hogy ez már a hétvégi bajnokin is megmutatkozik.