Előzetes

Mezőörs– Kaposvári Rákóczi

Mezőörs, szerda, 12.30 óra. V.: Gaál Á.

A vármegyei első osztályban nagyszerűen szereplő Mezőörs a kupában is szépen menetel (a Bőny és a Vép után a harmadosztályú Nagykanizsát is legyőzték Vayerék), s már biztos résztvevője a legtovább jutó kiscsapatok számára kiírt sorozat, az Amatőr Kupa fináléjának. Mezőörsön azt szeretnék, ha a klub sikertörténete tovább „íródna”, s a Bohner Roland által irányított gárda a legjobb tizenhat közé jutna a Magyar Kupában. Erre van is esély, hiszen a csapat egy olyan rivális ellen lép pályára, amely ugyan jelenleg az NB III-ban szerepel, a keretét tekintve azonban nem tűnik erősebbnek a megyei bajnokságból kiemelkedő Mezőörsnél.

„Érezhető egyfajta futball-láz a településen, úgy gondolom, igazi fociünnep lesz a találkozó Mezőörsön, ám nemcsak a szurkolóink, már mi is nagyon várjuk a mérkőzést – kezdte Bohner Roland edző. – Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi, hanem a magasabb osztályú ellenfelünk a továbbjutás esélyese, ám ahogy az elmúlt fordulóban, szeretnénk ezúttal is meglepetést okozni.

Ahogy a Nagykanizsát, a Kaposvárt is feltérképeztük, megnéztük néhány mérkőzését. Akadnak náluk rutinos, jó játékosok, de ebben mi sem maradunk el tőlük, hiszen vannak olyan labdarúgóink nekünk is, akik már részt vettek hasonló kupacsatákban.”