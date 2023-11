Szabó Milan, a Győr-Szol szakvezetője csalódott volt a mérkőzés után, mert úgy vélte, több volt ebben a mérkőzésben: – Mindkét csapat játékán látszott a tét, ezért is volt ez a görcsösség, a feszültség a játékosokban. Szerintem mindkét csapat tud ennél még sokkal jobb eredményt is elérni. Bízunk a tavaszi jobb folytatásban. Idén még vannak kupakötelezettségeink, ott is szeretnénk helytállni, majd tavasszal sikeresebb idényt produkálni.