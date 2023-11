Szántó János 1971 februárjában Oroszlányból költözött Győrszentivánra, azóta jár ott meccsekre. Szinte csak betegség miatt hiányzott az elmúlt évtizedekben. Mindig ragaszkodott a szentiváni csapathoz és segítette is, ahogyan csak tudta.

Fotó: facebook

Az évezred elején két-három évig még pályagondnok is volt.

„Régi barátommal, Czinkóczi Józseffel annak idején a Trabantommal együtt mentünk az Alföldre és a csomagtartóban hoztuk a birkát, abból főztek pörköltet a csapatnak. Ezt a túrát többször is megtettük” - mesélte a klubról szóló könyvben.

Tavalyelőtt egy százhúsz kilós disznóval vendégelte meg a fiúkat.

„A legemlékezetesebb meccsem az volt, amikor a kupában a Rába ETO-val játszottunk. Az érvényesnek tűnő gólunkat nem adta meg a bíró, pedig kettő-kettő lett volna az eredmény és még tovább is juthattunk volna. Aztán említhetem azt is, amikor 1985-ben megnyertük a megyei bajnokságot, az tényleg maradandó élményt jelentett.”

A család az évtizedek folyamán elfogadta Szántó János futball szeretetét.

A hűségét, a támogatását az elmúlt hétvégén egy névre szóló emléktárggyal köszönte meg Glázer Péter, a Győrszenitván SE elnöke. Pluszajándékként a kezdőrúgást is elvégezhette a Győrasszonyfa elleni bajnoki mérkőzés előtt.