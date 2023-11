Lencse Dániel sosem felejti el azt a napot, amikor tavaly ősszel egy edzés előtt, de még otthonában rosszul lett. Ez persze nem is csoda, hiszen mint utólag kiderült, megrepedt a verőér a szívben, és csupán egy hajszálon múlt az akkor 27 esztendős sportoló élete. Előbb a győri sürgősségire került, ahonnan átszállították az egyik fővárosi kórházba, ahol húszórás életmentő műtéten esett át.

„Úgy érzem, kaptam még egy esélyt. Meg fogok változni. Sikerülni fog, mert a focipályán is mindig nyerni akartam, s ha kell, tudok a céljaimért küzdeni” – nyilatkozta lapunknak akkor Dániel.

A fiatalember operációját követően a soproni rehabilitációs gyógyintézetben lábadozott, ahová idén is visszatért.

A volt futballista sokat sétál Sopronban.

„Minden rendben van velem, csupán a szokásos éves kivizsgálások miatt kellett három hétre újra Sopronba jönnöm, ahol ugyanolyan kedvesek és oda­adóak az orvosok és ápolók, mint egy évvel korábban. Különösen hálás vagyok a főorvos Szalay Katalinnak, Félix Melinda és Farkas Csilla orvosoknak – árulta el a volt játékos. – Szerencsére jók a leleteim, még híztam is. Tavaly ugyanitt ötvenhét, most kereken hetven kiló vagyok. A sok vizsgálat mellett gyógytornára járok, s bizony jólesik a mozgás” – tette hozzá Dániel, akinek a komolyabb terhelést viszont kerülnie kell.

„Egyszer ösztönből elkezdtem kocogni egy buszra, de szinte rögtön kifulladtam, és éreztem is egy kis nyomást a mellka­somban.”

Dániel azt mondja, bár megviselte a betegség, már sikerült a történteket feldolgoznia.

„Nem titok, jártam, járok pszichológushoz, aki sokat segít. Régebben többször jutott eszembe szomorúan az a szeptemberi nap, de ma már pozitívan gondolok rá. Tulajdonképpen az lett a második születésnapom.”

Bár a volt focistát legnagyobb szenvedélyétől, a futballtól örökre eltiltották, azért a pálya szélén maradt.

„Az utolsó három bajnokit kivéve, amikor már Sopronban voltam, amolyan technikai vezetőként ott ültem a bőnyi kispadon. Általában az edzéseket sem hagytam ki, segítettem például bójákat rakodni. Szeretnék edző lenni, bár nem tudom, hogyan szerezhetnék képesítést, mivel ahhoz futni is kéne valamennyit. Természetesen a tévében is nézek meccseket, nagyon örülök a válogatott sikerének. Kalmár Zsoltinak, aki egy iskolai együttesben és az ETO-ban is a csapattársam volt, külön gratuláltam.”