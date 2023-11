Az akadémiai csapat szerdán a Magyar Kupa első fordulójában a Kozármisleny otthonában nyert meg egy végletekig kiélezett találkozót 24–23-ra, ezzel továbbjutott a következő körbe. A NEKA a Dunaújvárost és a Kozármislenyt legyőzte a bajnokságban, emellett hatszor szenvedett vereséget. Az MKC legutóbb a Békéscsaba ellen nyert (39–30), és továbbra is a dobogós, kilenc győzelemmel és mindössze egy vereséggel.

„Meghatározott célokkal lépünk pályára a NEKA ellen – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Olyan csapat lesz az ellenfelünk, amely a képzését beépíti a mérkőzésekbe. Mint mindig, most is szeretnénk a védekezésünkkel irányítani a játékot, ez az utolsó meccsen nem sikerült. Fegyelmezetten kell játszanunk, és az átmenetek megszervezését, megoldását is szeretnénk tovább fejleszteni. Minden mérkőzés más, és bár ugyanúgy készülünk a találkozókra, de vannak olyan esetek, amelyeket nehéz lemodellezni. Mentálisan is felkészítjük, támogatjuk a játékosainkat, így remélhetőleg ők is könnyebben fókuszálnak az előttünk álló feladatokra. Szeretnénk győzelemmel zárni a válogatott szünet előtti utolsó bajnokinkat.”