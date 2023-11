Nem tudja elengedni az úszást – meglehet, az úszás sem akarja elengedni őt: Verrasztó Dávid 35 esztendősen másolta a győri Jakabos Zsuzsanna bravúrját, és 20 évvel első rövidpályás bajnoki címe után még mindig a legjobbnak bizonyult, ráadásul ő egyéniben, miután megnyerte a 200 méteres mellúszást.

2003-ban még a Hajós-fedettben rendezték a rövidpályás ob-t, amely inkább hasonlított egy utánpótlás seregszemlére, miután a válogatottak az előző heti, dublini Eb után nem álltak rajtkőre – viszont a bajnokok között olyan nevek tűntek fel, mint Gyurta Dániel (400 gyorson is!), Hosszú Katinka, továbbá Jakabos Zsuzsanna és Verrasztó Dávid. Az akkor 14-15 éves ifjakra kevés figyelem jutott – az azóta eltelt két évtizedben annál több, és csodálatra méltó, hogy Jakabos és Verrasztó még most is itt úszik Debrecenben. Sőt, Zsu újabb győzelemhez segítette a győriek gyorsváltóját, míg Dávid 35 esztendősen hajrázta le a nála tíz évvel fiatalabb Kutasi Mátét, míg a többiek... Nos, a másik hat finalista még meg sem született, amikor Dávid megnyerte a 400 vegyest egy hideg decemberi estén a Margitszigeten.

Nem mintha a magyar úszósport egyik legnagyobb harcosa negyed pillanatra elmosolyodott volna a sokadik bajnoki címét követően. Már azzal sem viccelődött, hogy „aputesttel” úszott (néhány éve hozta ezt be, a dereka környékén csoportosuló extra kilókra utalván), a győzelmet elintézte annyival, hogy ne gondolja senki túl, 2:06 a legjobbja 2016-ból, attól öt másodperccel maradt el (tény: Gyurta Dániel még mindig érvényes rekordja a 15 évesek korcsoportjában két másodperccel jobb Dávid győztes idejénél). S bár aki csak szembejött vele a melegítőmedencénél, mindenki gratulált, ő pusztán a fejét csóválta, zsörtölődött, edzőjének, Virth Balázsnak is előadást tartott, hogy mennyivel előrébb kellene tartania. Még egyszer: 35 évesen...

Németh Nándor is kivágta a rezet, a 100 után 200-on is győzött, nem is rossz idővel – igaz, a túloldalon Márton Richárd is tepert rendesen, és végül csak 7 századdal maradt le a bajnok mögött. Németh aztán még 50 pillangón is bejött másodiknak a remeklő győri Szabó Szebasztián mögött, majd nagy fölénnyel hozta be aranyéremre a BVSC 4x100-as gyorsváltóját, úgyhogy a kollekciója immár 10 éremnél tart (5-3-2).

A hölgyeknél visszatért a rajtkőre Kapás Boglárka, és rögtön aranyéremig tempózott 400 vegyesen, ráadásul kifejezetten biztató idővel. Kétszáz gyorson Pádár Nikolett aratott könnyed sikert, azaz a 200-400 duplát megcsinálta (akárcsak a junior Eb-n) – Békési Eszter pedig a 100 után a 200-at nyerte meg mellúszásban, míg Komoróczy Lora Fanni az ötven hát után a kéthosszos pillangózás elsőségét húzta be.

A 3. nap bajnokai

Férfiak

200m gyors: Németh Nándor (BVSC-Zugló) 1:43.79

50m pillangó: Szabó Szebasztián (Győri Úszó SE) 22.48

200m mell: Verrasztó Dávid (FTC) 2:11.20

400m vegyes: Sárkány Zalán (Kőbánya SC) 4:05.35

4x100m gyorsváltó: BVSC-Zugló 3:12.85

(Magda Boldizsár, Bóna Benedek, Kovács Benedek, Németh Nándor)

Nők

200m gyors: Pádár Nikolett (Szegedi ÚE) 1:54.10

50m pillangó: Komoróczy Lora Fanni (Iron Swim) 26.37

200m mell: Békési Eszter (BVSC-Zugló) 2:23.81

400m vegyes: Kapás Boglárka (UTE) 4:33.49

4x100m gyorsváltó: Győri Úszó SE 3:41.83

(Lakó Dorina, Pózvai Kiara, Sebestyén Dalma, Jakabos Zsuzsanna)

Szabó Szebasztián, aranyérem, 50m pillangó:

„Ugyanazt tudom mondani, mint a gyors után – azért ez még messze van attól, amire azt mondom, hogy az igazi. Négy hét még az Európa-bajnokság, addig lehet erősödni, gyorsulni, azaz van idő, de érzésre nem volt rossz ez az ötven.”