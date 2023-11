Kerkez Milossal és az édesapjával nem szakadt meg a kapcsolatunk, amikor a játékos távozott az ETO-ból - kezdi dr. Soós Imre. - Azóta is figyelemmel követtük Milos pályafutását és Sebastijannal, az édesapjával is szoktunk időnkét beszélgetni. Ők mindig hálás szívvel gondolnak a Győrben kapott lehetőségre, amely az első jelentős lépcsőfok volt Milos pályafutásában. Örülök annak, hogy ilyen fiatalon nagyszerű karriert futott be. Hiszen miután eligazolt a Milantól, a holland AZ-ben nyújtott teljesítményére már az európai top bajnokságokban is felfigyeltek. Innen került a Premier Leaugue-be, Bornemouthba, ahova most meghívtak bennünket négy napos látogatásra.