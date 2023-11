"Egyre jobban mennek az edzések, jó erőben vagyok, most úgy érzem, el tudok menni Párizsig" - fogalmazott a 2016-os riói játékokon bronzérmes úszó.

Kapás a december 13. és 16. között Győrben sorra kerülő viadalon szeretné teljesíteni az olimpiai szintidőt fő számában, 200 méter pillangón, illetve 400 méter vegyesen is célba veszi az ötkarikás szereplést. Hozzátette, nagyon szeretne utóbbi számban is rajthoz állni, az ugyanis egy jó bemelegítés lenne számára az olimpián.

"A párizsi olimpiára pályafutásom lezárásaként tekintek, utána maximum egy évig még levezető jelleggel úsznék, de már nem olyan színvonalon, mint most" - jelentette ki Kapás Boglárka.