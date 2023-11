Idén már tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a győri szabadhegyi iskola a Fehér Miklós-emléktornát. A kiváló futballista az intézmény tanulója volt, s tragikus halála óta az egykori Palánta Kupa az ő nevét viseli.

„Talán az ETO-ban focizó utódai ismerik, számunkra fontos azonban az is, hogy azok a kisiskolások is megtudják, ki volt Miklós, akik még nem is éltek, amikor ő már a válogatottban és a Benficában lőtte a góljait. A személyisége, a teljesítménye mindegyikőtök előtt példakép legyen. Olyan volt ő, mint most a méltán elismert legnépszerűbb magyar játékos, Szoboszlai Dominik. Legyen a célotok nektek is hasonló karriert elérni” – mondta a részt vevő gyerekekhez intézve szavait a torna megnyitóján Rémi Péter intézményvezető. – Szeretnénk Miklós nevelőedzőjére, legendás testnevelőnkre, Cs. Kovács Lászlóra is emlékezni. Rengeteget tett minden évben ő is ezért a tornáért.”

Ahogy azok is, akik évről évre valamilyen díjat ajánlanak fel – ilyen Miklós családja, s a korábbi társak, barátok, például Sebők Zsolt, Kopp András is –, de azok is, akik számára – magukat vagy klubjukat képviselve – fontos a személyes jelenlét. Ezúttal is ott volt a tornán Horváth Zsolt, az ETO Akadémia igazgatója, Hlagyvik Gábor, Koltai Tamás, Nagy Patrik korábbi és jelenlegi remek labdarúgók, Szántó Sándor az ETO, Bodó Mihály a Gyirmót képviselőjeként, s Horváth Cs. Attila, az ETO női szakágvezetője is. Nekik, a Pro Schola Alapítványnak, valamint a győri tankerület támogatásának is köszönhetően a kupákon, díjakon kívül minden résztvevő emlékpólót is kapott.

Ezúttal hat – elsős és másodikos diákok alkotta – csapat körmérkőzéses formában döntötte el a helyezéseket, s közülük a legjobbnak a hazaiak bizonyultak.

A 18. Fehér Miklós-emléktorna végeredménye: 1. Szabadhegyi Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium (testnevelő: Molnár Attila), 2. Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 3. Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola, 4. Bábolnai Általános Iskola, 5. Győri Arany János Angol–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 6. Gyárvárosi Általános Iskola.

A gólkirály Herceg Soma (Kölcsey), a legjobb kapus Szűcs Bálint (Kölcsey), a legtehetségesebb játékos (Cs. Kovács László emlékére alapított vándordíj, amit a volt testnevelő felesége és lánya adott át) Czetti Benedek (szabadhegyi), a legígéretesebb hazai játékos Kun Gazda Ervin (szabadhegyi) lett.