Skobrics Zoltán, a klub elnöke, egyben játékosa elmondta: tavaly állt át a szövetség a tavasz-őszi menetrendre, melynek végén idén nagy sikert értek el.

„Évek óta három esélyese van a nyolccsapatos Szuperligának, a Pin Devils Budapest, a Sziget Flexoline és mi. Az elmúlt években egy banánhéjon mindig lecsúsztunk az aranyról, hol az egymás elleni eredmény, hol egy utolsó fordulós vereség jelentette azt, hogy nem lettünk bajnokok. Most viszont nagyon kijött a lépés. Nagy fölénnyel, kilencpontos előnnyel nyertük meg a bajnokságot, a Pin Devilst oda-vissza vertük, a másik riválistól idegenben elszenvedtük az egyetlen vereségünket, ezen felül azonban tizenháromszor győztünk” – kezdte Skobrics Zoltán, aki mellett F. Bucin Luminita, Pisarski Erich, Baranyai Róbert és az új igazolás, Magó András alkotta a csapatot.

F. Bucin Luminita hamarosan magyar állampolgár lesz.

Skobrics Zoltán egyébként a klub 1978-as megalapítása óta a motorja, a lelke, a mindenese a soproni bowlingnak, időközben pedig a Soproni BC a hazai bowlingélet egyik fellegvára lett.

„Nagyban köszönhető ez az All Star Bowling Clubnak, ahol olyan lehetőséget kapunk, mely egyedülálló az országban. A tulajdonosok teljes mellszélességgel a csapat mellett állnak, ami nagy szó, mert országosan elég mostohagyermeknek tekinthető a bowling, az elmúlt években nagyon sok, versenysportra alkalmas pálya zárt be, legutóbb a székesfehérvári, ami komoly vesztesége a sportágnak” – folytatta a klub vezetője, aki örömmel mondta, hogy szerencsére a városban töretlen a bowling népszerűsége.

„Olyannyira, hogy az NB I-ben is indult soproni csapat, és kezdetnek szép eredményt értek el. Hajszállal maradtak le arról, hogy bejussanak a rájátszásba. Ezenfelül az utánpótlás is gyarapszik, több fiatal is bontogatja szárnyait, akik a városi bajnokságban szereznek sikerélményeket. Remélem, pár éven belül be tudjuk építeni őket a csapatban, illetve azon dolgozunk, hogy az ifjúsági korosztályban kijussanak az Európa-bajnokságra, ahol nemzetközi rutint szerezhetnek” – fogalmazott Skobrics Zoltán, aki már csak azért is szívén viseli a fiatalok jövőjét, mert ő maga azért már gondolkozik azon, hogy a háttérbe vonul.

„Hatvannégy évesen már nem biztos, hogy szerencsés a tízes éveik végén, húszas éveik elején járó versenyzőkkel felvenni a versenyt.

Imádok bowlingozni, nem hagyom abba, de azt mondom: jöjjenek a fiatalok. Bár mehettem volna a válogatottba, azt lemondtam, így a franciaországi Eb-n Baranyai és Pisarski képviselte a soproni színeket.

Közülük Erich nemzetközileg is mérhető átlaggal a harminchat ország száznyolcvan versenyzője közül hatvanegyedik lett. A magyar bowling helyzetét tekintve ez kiemelkedő, az viszont nem meglepő, hogy a válogatott az utolsó harmadban végzett, ez a reális ilyen feltételek mellett. Erich országos bajnokok Berlinben rendezett Európa-kupáján is remekül helyt tudott állni. Az egyhetes versenyen, melyből három nap volt a selejtező, az utolsó pillanatig harcban volt a döntőbe jutásért. Ez ugyan nem sikerült neki, huszonharmadik lett, de az átlaga nem sokkal maradt el a legjobbakétól. Volt is egy kis hiányérzete, mert egy-két sorozatot elrontott, de nagyot küzdött. Sajnos ezen a szinten egy kis megingás több helyezéssel vetheti vissza a versenyzőket. Az látszott, hogy olyan bowling nemzetek képviselőivel, akik fényévekre vannak tőlünk körülményekben, felvette a versenyt” – értékelt Skobrics Zoltán.

Ami a jövőt illeti, februárban már kezdődik a bajnokság, ahol a cél természetesen a címvédés. Most egy kis pihenő van, de nem áll meg az élet, egyéni versenyekre járnak a soproniak, neveztek egy vegyes csapattal a bécsi bajnokságba, Pozsonyban is gurítanak nemzetközi viadalon.

A játékoskeret várhatóan nem változik, ami fontos, hogy Bucin Luminita honosítása folyamatban van, amennyiben ez időben meglesz, akkor jó eséllyel ő bekerül a női válogatottba, melyre 2024-ben Európa-bajnokság vár. A férfiaknál csak 2025-ben lesz világverseny.