"Mindkét meccs fontos, valószínűleg a két legnehezebb mérkőzéssel kezdünk. Szlovéniát tartom a legerősebb ellenfélnek a csoportból, de a finnek is nagyon erősek, egy kiemelkedő képességű játékossal a keretben. Nagyon oda kell tenni magunkat, de szeretném, ha a két meccset megnyernénk, magunktól is ezt várjuk el" – jelentette ki Székely Norbert.

A szövetségi kapitány hozzátette, próbálják majd azokat a játékelemeket játszani, amelyeket eddig, de újdonságokat is szeretnének beépíteni, hogy tovább tudjanak lépni erről a szintről.

"Nem véletlen, hogy Sopronban vagyunk most is, hiszen az olimpiai selejtező helyszíne is itt lesz, be kell gyakorolnunk mindent. A csapatot körülvevő közeg remek, de nem kényelmesedhetünk bele, ettől óva intek mindenkit, mert az, hogy negyedik helyen végeztünk az Eb-n, már a múlt. 2025 a jövő, először azt kell elintéznünk, hogy ott lehessünk azon a tornán is" – fogalmazott a szakember.

Dubei Debóra, a válogatott csapatkapitánya, a SERCO UNI Győr játékosa a közönség támogatásának fontosságára hívta fel a figyelmet.

"Nagyon örülök, hogy ilyen sikeres nyár után ezzel a csappal dolgozhatok. A 2025-ös Európa-bajnokság első két selejtezője következik, remélem, minél többen kijönnek, és jó közönség előtt győzelemmel mutatkozunk be. A két ellenfél közül Szlovéniát mondanám erősebbnek, de nem szabad lebecsülni a finneket sem. Ha kellőképpen fókuszálunk, nem lehet gond" – fejtette ki a kosaras.

A Sopron Basket centere, Határ Bernadett kiváltképpen örül annak, hogy Sopron a házigazdája a soron következő fontos mérkőzéseknek: "Soproniként nagy megtiszteltetés, ha egy válogatott programot tud lebonyolítani a klub. Nagyon jó felkészülés lesz, két győzelemmel szeretnénk hangolódni februárra. Örülök, hogy a csapat ennyire magasra tette a lécet."

A válogatott kerete: Aho Nina (DVTK), Boros Júlia (Szekszárd), Dombai Réka (UNI Győr), Dubei Debóra (UNI Győr), Cyesha Goree (UNI Győr), Határ Bernadett (Sopron Basket), Horváth Bernadett (Szekszárd), Juhász Dorka (Schio, olasz), Kányási Veronika (DVTK), Kiss Virág (CBK Mersin, török), Lelik Réka (DVTK), Miklós Melinda (Szekszárd), Ruff-Nagy Dóra (UNI Győr), Sitku Zsuzsanna (Sopron Basket), Studer Ágnes (CBK Mersin, török), Török Ágnes (UNI Győr), Varga Alíz (Sopron Basket).

A 40. Eb-nek Csehország, Németország, Görögország és Olaszország ad otthont 2025-ben, ez lesz az első alkalom, hogy négy országban rendezik meg a kontinenstornát. A kvalifikációs sorozat mérkőzéseit november 9-én és 12-én, 2024. november 7-én és 10-én, továbbá 2025. február 6-án és 9-én tartják.

A 2024-es párizsi olimpia selejtezőtornája február 8. és 11. között lesz Sopronban, ahol a magyarok a spanyol és a japán csapattal, valamint az amerikai előselejtező első helyezettjével találkoznak.