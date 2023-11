A Győri Audi ETO KC női kéziseinek keretében több országból is vannak játékosok. A klubnál a közös nyelv az angol, de ez nem jelenti azt, hogy egy kis ízelítőt nem adnak egymásnak a játékosok. Kaptak már ízelítőt a csapat magyar játékosai a dán, a norvég, a holland, a koreai és a szlovén nyelv alapjaiból – ahogyan a légiósok is a magyarból, noha többen egyre jobban beszélnek már –, most Farkas Júlia és Estelle Nze Minko francia-magyar nyelvleckét vett.