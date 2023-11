Válogatottunk kedden Dunaszerdahelyen már összemérte tudását Szlovákiával. Az első felkészülési mérkőzésen a házigazdák egy második félidőben megítélt szabadrúgással 1-0-ra nyerni tudtak. A csütörtöki mérkőzésen viszont sikerült visszavágnunk, ezúttal Szélesi Zoltán együttese győzött 1-0-ra - írja az mlsz.hu.

Az első félidő a magyar válogatotté volt, végig labdabirtoklási fölényben játszottunk, már a szlovák térfélen megkezdtük a védekezést, és az agresszív labdaszerzési próbálkozásaink közül több is sikerrel járt. A 15. percben megszereztük a vezetést, egy bal oldali akció végén Varga tette középre a labdát, Bogdán továbbpöckölte a győri Herczeg Marcellhez, aki 11 méterről ballal a bal sarokba helyezett (1-0).

A gól után is a magyar válogatott volt jóval aktívabb, sok helyzetünk volt, többször is növelhettük volna az előnyt, a 44. percben például egy szép akciót követően Bogdán a jobb kapufát találta telibe.

A második félidő elején a szlovákokon nem látszódott, hogy szeretnének változtatni az eredményen, a mieink pedig valamelyest visszavettek, így visszaesett a mérkőzés irama. A második félidő második felében a szlovákok már több energiát mozgósítottak az egyenlítés érdekében, volt is néhány lehetőségük, de gólt nem tudtak szerezni, így egygólos magyar sikerrel ért véget a mérkőzés.

- A korábbi mérkőzéseinken is azt éreztem, hogy alakulófélben volt a játékunk, de helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, ezért az eredmények sem jöttek. Most még stabilabb lett a csapat, végig dominálni tudtunk, az történt a pályán, amit elterveztünk. A második félidőben kicsit elfáradtunk, ez meglátszott a játékon, de összességében megérdemelt győzelmet arattunk. Sikeres edzőtábort zártunk, örülök, hogy győzelemmel fejezzük be a naptári évet, így a játékosok pozitív élményekkel folytathatják a munkát a klubjaikban, mi pedig levonjuk a tanulságokat, és igyekszünk beépíteni a tapasztalatokat a jövő évben folytatódó munka során - mondta a mérkőzés után az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán.

Magyarország-Szlovákia 1-0 (1-0)

Magyarország: Engedi Márk - Stumpf Gábor, Umathum Ádám, Kaczvinszki Dominik - Girsik Attila (Selyem Bálint, 73.), Szamosi Ádám (Balabás Bence, 90.), Herczeg Marcell (Farkas Patrik, 73.), Vidnyánszky Mátyás, Hornyák Csaba - Bogdán Hunor (Molnár Csaba, 73.), Varga Zétény (Ambach Arnold, 46.).