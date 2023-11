SV Lafnitz (osztrák II. o.)– ETO FC Győr 3–2 (0–1)

ETO: Pap – Vera (Zója-Katona, 46A válogatott szünetet kihasználva, gólgazdag találkozót játszott Ausztriában a zöld mezes ETO. Fotó: eto.hu.), Szujó (Csontos, 31.), Boldor (Szépe, 46.), Vianna (Csorba, 31., Keresztes 46.), Kovács M., Riquelme (Décsy, 80.), Tóth R. (Kiss M., 46., Tudor 80.), Diarra (Lacza, 46.), Bumba (Kröhn, 46.), Csóka (Ampomah, 46.). Vezetőedző: Antonio Munoz.

Gsz.: Mahmic (60.), Prohart (70.), Stamic (83.), ill. Viana (8.), Keresztes (73.).

A győriek honlapjának tudósítása szerint az ETO Viana révén már a 8. percben vezetést szerzett, s az első játékrészben növelhette is volna előnyét, de Vera nagy helyzetben a kapu fölé bombázott, majd Bumba lőtt egy lesgólt. Szünet után jobban kezdett az ETO, mégis a hazai csapat talált a kapuba, sőt, a 70. percben egy megapattanó lövést követően már az osztrák csapat vezetett. Három perccel ezután ugyan egyenlített az ETO, a hajrában a újabb gólt szerzett a Lafnitz, amely így megnyerte a találkozót.

A győrieknél próbajátékosként pályára lépett a 27 éves ghánai támadó, Nana Opoku Ampomah, aki korábban megfordult a belga Beveren, valamint a német Fortuna Düsseldorf csapataiban is.

Antonio Munoz: – Az ilyen meccsek esetében a pozitív dolgokat visszük tovább és azt, hogy miben kell fejlődnünk. A találkozó jó lehetőség volt annak a három játékosnak az U17-ből, akik az első meccsüket játszhatták az első csapattal. Most már a következő bajnokira összpontosítunk a Vasas ellen.