Tatabánya–ETO Akadémia

Tatabánya, Grosics-stadion, szombat 13 óra. V.: Gaál.

A dorogi győzelem után újabb nehéz feladat vár Szekeres Adrián tanítványaira, akik a listavezető otthonába látogatnak.

„Arra készülünk, hogy ellenfelünk – a bajnoki nyitányhoz hasonlóan – most is agresszívan, helyenként durván futballozik majd. Fontos lesz, hogy az előző meccsen mutatott szervezettségünk és helyzetkihasználásunk a szombati mérkőzésen is meglegyen” – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban a győriek fiatal edzője.