Az MKC január első hétvégéjén hazai pályán a Targu Jiu ellen kezdi meg a csoportkört.

„Az első benyomásunk jó, örülünk ennek a csoportban – mondta el Tóth Eszter, a Motherson Mosonmagyaróvár csapatkapitánya. – A lányokkal a sorsolás alatt végig beszélgettük, együtt izgultunk. Kicsit be is zsongtunk, már most várjuk a kezdést. Az ellenfelek közül a Solát jól ismerjük, hiszen korábban már találkoztunk. Ám mindenkit le kell győznünk, ez a célunk és a továbbjutás. Örülünk, hogy idén is itthon, a saját otthonunkban játszhatjuk ezeket a mérkőzéseket. A szurkolóink pluszenergiát adnak és fantasztikus hangulatot teremtenek.”

Az európai szövetség (EHF) döntésének értelmében a Motherson Mosonmagyaróvár hazai pályán, az UFM-arénában fogadhatja az ellenfeleit.