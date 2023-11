Az ellenfélnél sok ismerős arc van, hiszen két magyart is igazoltak a nyáron: Kiss Virág a PEAC-tól, Studer Ágnes pedig Szekszárdról költözött Mer­sinbe. Maradt a törököknél az a Quanitra Hollingsworth, aki tagja volt a győriek 2012-ben bajnokságot nyert csapatának. A vezetőedző, a spanyol Roberto Iniguez korábban a Sopron Basketet is irányította, és kétszer is bevezette az Euro­liga négyes döntőjébe, ahol egy ezüst- és egy bronzérem volt a mérlege a zöld-sárgákkal.

Az Euroliga oldalán így írtak a szezon előtt a Mersinről: „A játékoskeret megújítása kihívást jelent, de úgy tűnik, ezt talán sikerült megoldani, különösen Iagupova Fenerbahcétól való megszerzésével. Ő hihetetlen lendületet tud adni a csapatnak, és meccset eldönteni képes játékos. Marina Mabrey is megmutatta már klasszisát tavaly a Schióban, és a magyar duó, Studer Ágnes és Kiss Virág is erősítést jelent.”

Emellett a csoport favoritjának is tartják a szakértők a Cukurova Basketbol Mersint, mely nyilván be akarja bizonyítani, hogy a tavalyi finálé nem egy kifutott eredmény volt. A Mersin öt forduló után négy győzelemmel és egy vereséggel áll. A nyitófordulóban a spanyol Avenida győzte le őket saját pályájukon (77–82), azóta viszont legyőzték a Basket Landes (79–75, otthon), a Villeneuve d’Ascq (69–60, idegenben), a Polkowice (77–57, otthon) és a Bologna (65–73, idegenben) együttesét.

Láthatóan folyamatosan fejlődik a játékuk, így nem lesz könnyű dolguk a zöld-fehéreknek, főleg miután foghíjas kerettel kell kiállniuk Törökországban, ráadásul a hétvégi bajnokin a Pécs ellen vereséget szenvedtek a győriek, így siker­élmény sincs a hátuk mögött.

„Nagyon nehéz mérkőzésre készülünk, a Final Fourba ju­tásra komolyan esélyes csapathoz utazunk, megtizedelve. Kristine Anigwe játékára nem számíthatunk, ahogyan Ruff-Nagy Dorciéra sem. Nem a legjobb előjelekkel megyünk tehát Törökországba, de eltökélt szándékunk, hogy azokkal a játékosokkal, akik rendelkezésre állnak, a maximumot hozzuk. Már csak azért is, mert ez jó készülés lehet a hétvégi, TFSE elleni találkozóra” – fogalmazott Cziczás László vezetőedző.

Az említett játékosok mellett továbbra sem áll rendelkezésre Diamond Miller, aki még mindig térdsérülését kezelteti az Egyesült Államokban.