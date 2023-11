Az Euroliga 7. fordulója előtt az ellenfél 3 győzelemmel és 3 vereséggel áll, a győriek 1 győzelem mellett 5 alkalommal veszítettek, ebből kétszer csak hosszabbítás után. A két csapat eddig két alkalommal mérkőzött egymással, az Európa-kupa 2019/20-as kiírásában Győrben 67–35-re, Spanyolországban 83–43-ra győzött az Avenida.

A Salamanca szakmai munkáját továbbra is Pepe Vazquez irányítja majd, illetve maradt a klubnál Maria Fasoula, Silvia Dominguez, Leonor Rodriguez-Manso és Andrea Vilaro. A távozók között nagy nevek is szerepelnek, így például Maite Cazorla, de szintén nem maradt a spanyoloknál az a Bridget Carleton, aki jelenleg éppen a mi játékosunk.

Új játékos Alexis Prince , Olcay Cakir-Turgut, Bria Hartley, Antonia Delaere, Laura Gil, Lucia Rodriguez és Sika Kone. Utóbbit tartja egyébként a fiba.basketball kulcsigazolásnak.

A nemzetközi szövetség így írt a szezon előtt a Konéról: „A mali játékos készen áll arra, hogy megcsillogtassa tudását, és ha csak megközelíti a válogatottban nyújtott teljesítményét, akkor az Euroliga egyik meghatározó játékosa lehet. Valószínűleg időbe telik majd a beilleszkedés, de ha egyszer beindul, minden esély megvan arra, hogy a következő években a sorozat legjobbjai közé küzdje fel magát.”

A spanyol csapatot a legfrissebb erősorrendben – egy pozíciót előrelépve – a 8. helye rangsorolták a szakírók, akik így fogalmaztak: „A negyeddöntős hely elérése reális az Avenida számára, miután sikerült stabilizálni a csapatot Mariella Fasoula kiesése után. A játékos nagy űrt hagyott maga után, de a Polkowice elleni múlt heti győzelem nagyon fontos volt. Öt-hat játékos még mindig nem a legjobb teljesítményt nyújtja, így a rájátszásba jutás azon is múlik, hogy tudnak-e javulni a folytatásra.”

A győrieket továbbra is a 14. helyre tesznek a szakértők. Mint írták: „A Basket Landes legyőzése fontos volt, azonban azóta nem sikerült újabb meccset nyerni. Ráadásul Diamond Miller és Kristine Anigwe sérülése sem jött jól a győriek számára. Bridget Carleton azonban ideiglenesen helyettesítheti Millert, így talán a nap is kibújik a felhők mögül Győrben.”

A nemzetközi szövetség oldala nem említette Ruff-Nagy Dóra kiesését, de ő is hagyott ki meccseket, és egyelőre nem tudni, kikre is számíthat majd Cziczás László vezetőedző, aki így várja a találkozót: „Nagyon nehéz mérkőzés lesz a spanyol bajnokság listavezetője ellen, ellenfelünk tele van rutinosabbnál rutinos spanyol válogatott játékosokkal. Komoly produkcióra lesz szükség szerdán, ha jó mérkőzést szeretnénk játszani velük. Mi eléggé fáradtak vagyunk, nagyon hiányzik Kristine és Dorci is, nem tudjuk, ki fog pályára lépni közülük. Ugyanúgy készülünk belőlük, mint bármelyik másik csapatból, gyakorlatilag pihenőnap nélkül dolgoznak a lányok, edzenek becsülettel. Megpróbáljuk az Avenidát legyőzni, ez a cél. Azt, hogy mi fog kisülni belőle, és milyen rotációval tudunk operálni, azt majd meglátjuk.”