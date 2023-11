A Kaposvár elleni kupasiker után újabb izgalmas mérkőzésre van kilátás Mezőörsön, ugyanis a sokak szerint bajnoki címre is esélyes gárda a vármegyei I. osztályban jelenleg első és remek formában lévő Győrújbarátot fogadja szombat kora délután a bajnokság előre hozott első tavaszi fordulójában. A mezőörsiek szereplése nem annyira meglepetés, a tavaly még megye kettes együttes a szezon előtt még erősebb lett, s kerete a harmadosztályban is megállná a helyét. Nem véletlen tehát, hogy a csapat a bajnokságban egy-egy vereség és döntetlen mellett kilenc alkalommal nem talált legyőzőre. A tudatos építkezés eredménye, hogy a gárda a Magyar Kupában is szárnyal, s két harmadosztályú együttest búcsúztatva, történetének legjobb eredményét produkálva a sorozat legjobb 16 csapata közé jutott. A februári nyolcaddöntőben a jelenleg NB II-es Vasast fogadja.

Az elmúlt bajnokságban csupán 13. Győrújbarát menetelése viszont meglepetésnek számít.

A listavezető együttes – igaz, egy találkozóval többet játszott, mint a tabellán második Mezőörs – szintén kilencszer nyert, s két döntetlen mellett egyszer szenvedett vereséget. Érdekesség, hogy épp a mostani ellenfelétől, még a szezon első találkozóján, idén nyáron kapott ki. Az augusztusi találkozót 1–1-es félidőt követően végül 2–1-re nyerte meg a Mezőörs.

Azzal együtt tehát, hogy siker esetén növelhetné előnyét a Mezőörssel szemben, a visszavágás lehetősége is fűtheti a Tenk Balázs edző irányította győrújbaráti gárdát.

„Feljutó újoncként vágtunk neki az elmúlt bajnokságnak, s az elért tizenharmadik helyezésünk is ezt tükrözte, ám az idény végén született egy döntés, miszerint erősítsük meg a csapatot, s ha lehet, lépjünk feljebb a következő bajnokságban. Sikerült olyan labdarúgókat igazolnunk, akik a már itt lévőkkel kiegészülve egy igazán jó csapatot alkotnak. Azt mondhatom, okos, intelligens játékosaink vannak, akik még kicsit focizni is tudnak. A cél az első öt hely valamelyikének elérése volt ősszel, amit kicsit túl is szárnyaltunk. Bízom benne, tavasszal meg is őrizzük a helyünket, bár egy-egy szezon sikerességét sok minden, a keretek változása, sőt, a többi csapat teljesítménye is befolyásolhatja” – adott magyarázatot az eredményes őszre a rutinos edző, aki kérésünkre kitért a hétvégi rangadóra is.

„A Mezőörs egyértelműen kiemelkedik a csoportból, nem véletlenül szerepel jól a kupában is. Azzal együtt, hogy a nyári meccset akár mi is megnyerhettük volna, tisztában vagyunk az erejével, s tudjuk, hogy a maximumot kell nyújtanunk, ha korrekt eredményt akarunk elérni ellene. Olyan pedig nincs, hogy mi ne szeretnénk ilyen eredményt elérni” – tette hozzá Tenk Balázs.

Frissítés!!!

Vasárnap lesz a vármegyei rangadó

A várható csapadékos időjárás miatt szombat helyett vasárnap 14 órakor rendezik meg Mezőörsön a vármegyei I. osztály hétvégi rangadóját, melyen a tabellán második hazai gárda ellenfele az éllovas Győrújbarát lesz.