Igazán kiélezett küzdelmeket láthatott a közönség, a rendezvény utolsó mérkőzésének utolsó másodpercéig kérdéses volt a bajnoki kupa sorsa, melyet végül a kassai Spartacus Egyetem csapata szerzett meg. Ha a zárótalálkozón a rendes játékidőben győzött volna az UNI Győr ETO HC, akkor első lett volna. Végül negyedik lett, de ez is azt igazolja, hogy izgalmasra sikeredett a rangos viadal.

A végeredmény: 1. University Spartacus 6 pont, 2. UHT Sabers Oświęcim 5, 3. Sapientia U23 4, 4. UNI Győr ETO HC 3.

"Mindhárom meccsünkről elmondható, hogy nézőket szórakoztató, látványos volt. Jó volt látni, hogy három egymást követő napon is minden győri meccsen többszáz ember szurkolt a csapatnak – nyilatkozta Boros Péter, az egyetemi csapat sportigazgatója, aki büszke arra, hogy a csapatok pályán nyújtott teljesítményén túl a rendezvény, mint a város egyik nemzetközi egyetemi eseménye is sikeresen zárult. – Bár a győri Jábor Bendegúz az utolsó mérkőzésen orrtörést szenvedett és egy korábbi meccsen a Kassa egyik játékosát agyrázkódás gyanúja miatt kórházban kellett megvizsgálni, ezeket leszámítva egy igazán sportszerű, de férfiasan kemény, utolsó pillanatig nyílt és becsületes, minőségi jégkorong költözött a három nap alatt a Győri Jégsport Központba.”

Hasonlóként látja a jövőképet Szombati-Serfőző Eszter az UNI Győr ETO HC csapatát fenntartó egyetemi vállalkozás, az UNI Pro Sport Kft. ügyvezetője is, aki maga is végigizgulta a csapat mérkőzéseit és öröm az ürömben, hogy legalább a torna legjobb játékosának járó díjat a győri csapat kapitányának, Madácsi Benedeknek adhatta át a torna végén.

Madácsi Benedek és Szombati-Serfőző Eszter

Fotó: ETO HC/Dr. Németh-Csigai Krisztina

„Bár nem sikerült a tavalyihoz hasonlóan itthon tartani a kupát, de nincs okuk szégyenkezni a fiúknak a pályán látott teljesítmény alapján. Jó volt bezsebelni az EUHL vezetőinek dicséretét is, amelyben elismerték a Széchenyi István Egyetem csapatát mind a jégen, mind a jégen kívül végzett munkájáért. Tárgyaltunk a vezetőkkel a jövőbeni lehetőségekről is és komoly lehetőséget látunk abban, hogy akár a tengerentúlról is érkezzenek a jövőben a győri egyetemre tanulni vágyó sportolók. Így nemcsak a magyar, hanem akár egy kanadai jégkorongozónak is nyitva állhat az a lehetőség, hogy a minél magasabb szintű sportkarrier mellett piacképes egyetemi diplomát szerezzen úgy, hogy közben nem kell befejeznie a jégkorongot.”