Vasas–ETO FC Győr 6–0 (2–0)

Illovszky-stadion, 1395 néző. V.: Karakó.

Vasas: Jova – Pávkovics, Otigba, Baráth B. – Bakti (Girsik A., 88.), Urblík (Vida M., 83.), Berecz Zs., Hidi M. – Radó (Kapornai, 88.), Novothny (Holender, 77.), Tóth M. (Zimonyi, 83.). Vezetőedző: Desits Szilárd.

ETO: Ruisz – Vera, Kovács M. Szépe, Keresztes (Csontos a szünetben), Vianna (Diarra, 55.) – Anton, Vingler (Riquelme, 55.), Bumba (Tóth R., 83.), Skvarka – Huszár (Csóka B., 55.). Vezetőedző: Antonio Munoz.

Gsz.: Baráth (26.), Novothny (45+2., 51.), Tóth M. (72.), Berecz (79.), Holender (91.)

23. perc: Urblík középre játszott labdája után Keresztes rántotta le Tóth Milánt a győri 16-oson belül. Büntető. Radó állt a labda mögé, a jobb alsó sarokra tartó lövését Ruisz bravúrral védte! A kipattanót Novothny az oldalhálóba bombázta.26. perc: Radó balról, az oldalvonal mellől 16-oson belülre ívelt szabadrúgását követően Baráth csúsztatta meg a labdát, amely a bal alsó sarokban kötött ki. 1–0.

28. perc: Jobb oldalról indult hazai támadás végén Berecz 28 méteres lövése a jobb kapufán csattant.

40. perc: Bumba 17 méterről lőtt kapura, a labda nem sokkal a léc fölé szállt.

44. perc: Bumba beadása után Skvarka lőtt a Vasas kapujába, de Bumba az alapvonal mögül ívelte be a labdát, amit a partjelző egyből jelzett is.

45+2.: Berecz ugratta ki Tóth Milánt, aki ugyanúgy az alapvonalon túlról játszotta középre a labdát, Novothny pedig 7 méterről a kapu közepébe lőtt. Ezt megadták. 2–0.

51. perc: Berecz ugratta ki Radót, aki könnyedén elszakadt védőjétől, majd a lesgyanús helyzetben lévő Novothnyhoz centerezett, aki 3 méterről a kapu közepébe lőtt. 3–0.

72. perc: Urblík ugratta ki Tóth Milánt, aki eltolta Ruisz mellett a labdát, majd 5 méterről az üres kapuba gurított. 4–0.

79. perc: Berecz egy szép csellel megverte Skvarkát, majd Radóval kényszerítőzött és 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 5–0.

91. perc: Holender 23 méterről, Ruisz közreműködésével a bal alsó sarokba lőtt. 6–0.

Az első félidőben egy győri hiba után a semmiből kapott büntetőt a Vasas, ezt Ruisz bravúrral védte, pár percre rá viszont már eredményesek voltak a piros-kékek. A játékrész hajrájában egy hasonló szituá- ciót másként ítélt meg a bíró, így az ETO gólja érvénytelen lett, a Vasasé viszont azt jelentette, hogy a szünet előtt két gólra növelte előnyét a Vasas.

A fordulás után a hazaiak gyorsan rárúgták a harmadikat és ezzel tulajdonképpen el is döntötték a három pont sorsát.

A győriek széteső játéka minden tekintetben csalódást okozott, méltatlan volt az eddigi teljesítményhez.