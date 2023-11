Bors Miklós, az SKC vezetőedzője elmondta: „A DEAC légiósainak többsége már korábban is játszott az NB I-ben, a belső, magas posztokon szinte kizárólag ilyen légiósai vannak. Megvan a tervünk arra, hogyan tudjuk kompenzálni a palánk alatti létszámhátrányt, de azért azt is tudni kell, hogy a külső posztokon is vannak remek játékosai a debreceni csapatnak, gondolok itt elsősorban Edwinre, vagy a kiváló formában lévő válogatott Mócsán Bálintra, az ő féken tartásuk kulcskérdés lesz.”

Mindent egybevetve a héten remek hozzáállással végzett edzésmunka alapján a szakember úgy véli, igenis lehet keresnivalójuk és esélyük az idegenbeli bravúrra.

A soproniaknál már nem játszik Nick Banyard. Az amerikai középjátékos szerződésének felbontását a klub kezdeményezte A feltételekről még egyeztetnek a felek, a pótlása pedig folyamatban van.