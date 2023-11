Férfi Magyar Kupa

VILLJAV Príma SE–Győr-Szol TC 2:4 (2207–2218). Nagy távolságot tettek meg ezért a győzelemért a győri csapat tagjai, hiszen Debrecenből kellett elhozni a továbbjutáshoz szükséges előnyt, hogy aztán hazai pályán már csak ennek megőrzésére kelljen figyelniük. Psz.: Fincziczki T. 601, Ambrus G. 555.

Női Magyar Kupa

Ipartechnika Győr SE I–BKV Előre 5:1 (2287–2171). Ezek a mérkőzések is jó szolgálatot tesznek az önbizalom növelésére, amikor kihasználják a lehetőségeket a csapatok, így az Ipartechnika is jó eséllyel utazik a visszavágóra a továbbjutás reményében. Psz: Sass E. 617, Bálintfi C. 568, dr. Frank N. 563.

Ipartechnika Győr SE II–Balatoni Vasas 0:6 (2036–2252). Nagy különbség mutatkozott a rutinos vendégek javára a fiatalokból álló Ipartechnika csapata ellen, amivel feltehetően már a továbbjutás kérdése is eldőlt. Mindenesetre a fiatalok számára jó szolgálatot tett ez a mérkőzés is.

NB I

Ajka–Mosonszentmiklós 5:3 (3232–3218). Az eredmények is azt mutatják, hogy nagyon szoros mérkőzést játszott a két csapat. Az első sorban Szalánczy Péter pontszerzésével és faeredményével döntetlenre hozták a mérkőzést, amellett, hogy kilenc fa előnyt szerzett a páros. A középső sorban a Modrovits család próbálta meg döntésre vinni a dolgot, ebben ifjabb Modrovits István bizonyult jobbnak, pontszerzésével és faeredményével továbbra is döntetlenre állt a találkozó. A befejező sorban ezúttal Korcz Róbert gyengébb eredményét még a Hősi Rezső által ütött 552 fás teljesítmény sem tudta ellensúlyozni, így a végén minimális vereséggel kellett befejezni a találkozót. Psz.: Hősi R. 552, ifj. Modrovits I. 552, Szalánczy P. 550.

NB II

Tatabánya–AD Flexum 6:2 (3230–3194). A végső gurításokig izgalmas mérkőzésen sikerült a hazaiaknak otthon tartaniuk a két pontot a remekül küzdő óvári csapat ellenében. Ezúttal a bányász-szerencse valóban segítette a tatabányai csapatot. Psz.: Nagy L. 577, Virág P. 546.

Scarbantia SE–Perenyei TK 7:1 (3085–2960). A Scarbantia játékosai egyenletes, jó eredményeket értek el, így az előny folyamatos növelése a fölénye és biztos győzelmet eredményezte. Psz.: Turner M. 533, Zsirai Gy. 527, Cihlár H. (Kocsis Z.) 516, Ráth P. 512, Varga Zs. 502.

Zalaszentgrót–Soproni Sörgurítók 1:7 (3004–3100). Ezúttal mindegy volt a soproni csapatoknak, hogy otthon vagy idegenben léptek pályára, mindenütt 7:1-re nyertek. A Sörgurítók játékosai pedig mindannyian 500 fa felett teljesítettek, ami idegenben is meghozta a várt eredményt és a fölényes győzelmet. Psz.: Ritter T. 527, Horváth A. 520, Péter D. 518, Varga Gy. 504, Vincze P. 502

Győri területi bajnokság

Kunsziget–Petőháza 6:2 (2573–2526). Nem volt gyenge pontja a kunszigeti csapatnak, egységes jó teljesítményt nyújtottak, amivel sikerült megszerezni a győzelmet. Psz.: Stróbli G. 452, Saru R. 449, Kuller M. 443, Farkas A. 423, ill. Csigó A. 464, Németh L. 423.

Károlyháza–Turris SE Sopron 6:2 (2445–2307). A Károlyháza remekül használta ki a hazai pálya adta lehetőségeket a gyenge napot kifogó soproniakkal szemben. Psz.: Pálfi Á. 435, Stipkovits J. 417, Pekelniczki I. 415, Pálfi L. 409, ill. Pukler N. 400, Elekes Z. 394.

Golden TC–Pribránszki Kft.-Mosonszolnok 2:6 (2414–2453). Tovább menetel a mosonszolnoki csapat, és tartja vezető helyét a területi bajnokságban. Psz.: Bóna G. 423, Csóka Cs. 406, ill. Bárkányi R. 425, Vörös I. 424, Kopács Gy. 420, Kovács B. 407

Jobb Dáma B–Bábolna B 6:2 (2459–2409). A szomszéd vármegyei két tartalékcsapat mérkőzésén a hántai gárda megszerezte első győzelmét a területi bajnokságban a több gyenge eredményt produkáló Bábolnával szemben. Psz.: Pulai D. 453, Balogh L. 450, Mészáros N. 424, Ivánszky G. 395, ill. Katona P. 456, Horváth A. 452.

Gyóróért Egyesület–Fortuna TC-Győrladamér 6:2 (2638–2341). A területi bajnokság hétvégi fordulójában a legjobb csapateredményt elérő Gyóró együttese közel 300 fás, fölényes győzelmet aratott a Fortuna csapata ellen. Psz.: Lónai G. 453, Bujtás R. 452, Lónai Gáborné 442, Göcsei T. 438, ill. Tamás M. 441, Vadász I. 440.