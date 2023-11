Három mérkőzést játszott eddig az ETO Akadémia NB III-as csapatában az olasz Matteo Lucarelli, a Parma egykori legendája, Alessandro Lucarelli fia.

Az édesapja arról nevezetes többek között, hogy csapatkapitányként a negyedosztályból rekordidő alatt az élvonalig vezette a Parma Calcio 1913 nevű csapatot.

A kék-sárga klub 2015-ben csődbe ment, ez után Alessandro Lucarelli megígérte a szurkolóknak, hogy a szövetség által negyedosztályba sorolt együttest visszavezeti az élvonalba. Sikerült is az, ami még egyetlen olasz csapatnak sem, három idény alatt a negyedosztályból a Serie A-ba küzdötték magukat.

A hátvéd 40 éves volt, amikor visszajutottak..Összesen 333 bajnokin viselte a Parma mezét.

A fia, Matteo 22 éves belső védő, Győrbe igazolása után az NB III-ban a Bicske ellen mutatkozott be a csapatban, majd a Dorog és legutóbb a Tatabánya ellen is pályára lépett.

A fiatalember a Parmában - hol is máshol - kezdett el futballozni, majd több olasz csapatot követően 2022 február 1-jén a bolgár Carszko Szelo együttesébe igazolt.

„Matteo Lucarelli elég viharos időszakon van túl. A bolgár első osztályban játszott, de a klubja megszűnt, Olaszországban pedig nem kapott megfelelő ajánlatot, kereste a helyét.A szezon végéig marad nálunk egyelőre. Az NB III-ban játszik, közben már az első csapattal is edzett néhányszor. Azt kértük, mutassa meg, mit tud, jelentene-e erősítést a számunkra” - fogalmazott vele kapcsolatban Köteles László, az ETO sportigazgatója.

A Lafnitz elleni felkészülési mérkőzésen pályára lépett a zöld-fehéreknél a 4-szeres ghánai válogatott szélső, a 27 éves Opoku Ampomah.

„Játékostársam volt a Beverennél, majd elment a Fortuna Düsseldorfba, utána pedig az Antwerpenbe - folytatja Köteles László. - Nincs döntés róla, ezért hazautazott. Nem akarunk kapkodni, három mérkőzés van hátra az NB II idei idényéből, jelenleg ezekre koncentrálu