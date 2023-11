SERCO UNI Győr–Avenida 65–81 (13–30, 24–14, 12–22, 16–15)

Győr, női Euroliga-mérkőzés, 500 néző. V.: Sakaci, Güngör (törökök), Gajdosz (lengyel).

UNI Győr: SLOCUM 11/9, Bach, CARLETON 12/3, TÖRÖK Á. 12/12, Goree 9. Cs.: Dubei 7/3, Dombai 12/6, Hegedűs 2, Gyöngyösi. Edző: Cziczás László.

Avenida: Dominguez 4, VILARO 13/9, Delaere 2, PRINCE 11/9, KONÉ 18. Cs.: GIL 14, CAKIR 6, Le. Rodriguez 6/6, Hartley 7/3. Edző: Jose Vazquez.

Nem kezdte jól a találkozót a győri csapat, a vendégek az első szakasz végére tizenhét pontos előnyt építettek ki. Volt mit mondania a negyed közötti szünetben Cziczás Lászlónak. Ami hatásosnak bizonyult, mert 7–2-vel nyitotta a negyedet az UNI Győr. Időt is kértek a vendégek (20–32). Dubei középtávolijával a lélektani határon belülre kerültek a zöld-fehérek (24–32). Bő öt perc alatt mindössze négy pontra volt jó az Avenida. A félidő hajrájában megint nyílt az olló (18. perc: 26–44), de egy 8–0-val megint visszazárkóztak a hazigazdák, a spanyol edző időkérése után az öltözőbe végül hétpontos hátránnyal mehettek be a csapatok, mert a legvégén Török is bedobott egy trojkát (37–44).

A második félidő legelején öt pontra feljöttek a zöld-fehérek, de aztán egy 9–0-ás rohamot mutatott be az Avenida, így Cziczás László kénytelen volt időt kérni (39–53). Sokat nem változott a játék képe, a szakasz hajrájában 61–44 volt a vendégek javára. Carleton kiharcolt egy kosarat faulttal, a bónusz azonban kimaradt. A zárófelvonás előtt megint húsz pont körüli volt a győri hátrány, az utolsó tíz percnek 49–66-os eredménnyel vághattak neki a felek. A zárófelvonásban 20 pontra nőtt a differencia (49–69). Ezt a vezetést igyekezett az Avenida menedzselni. Dombai triplával, majd duplával, Carleton szintén trojkával jelezte, hogy azért nem adja olcsón a bőrét a SERCO UNI Győr (59–73). Ennél közelebb nem tudtak már kerülni ellenfelünkhöz Törökék, a meccs hajrájában már nem volt kérdés a meccs végkimenetele. A továbbra is tartalékos győriek az első negyedben összeszedett hátrányt nem tudták ledolgozni.

Cziczás László: – Ellenfelünk megérdemelten nyert, az első félidőben a triplákkal versenyben tudtunk maradni. A másodikban már nem voltunk olyan pontosak. Jól küzdöttünk, amíg erővel bírtuk, csúsztunk-másztunk. Szűkebb rotációval dolgoztunk, ez döntött. Teljes kerettel akár még szorosabb eredményt is elérhettünk volna.