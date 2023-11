Tíz éve, 2013-ban nyert már harmincszoros Ironman versenyt (30 napon át 30 Ironman táv) az olaszországi Garda tó környékén a győri Rokob József. Ezután a NASA szakemberei is szerették volna vizsgálni extrém állóképességét.

Az Enduroman-sorozaton belül teljesítette az Arch 2 Arc elnevezésű viadalt is, amely a londoni diadalívtől egészen a párizsi diadalívig tartott, amelyen belül a 140 km futás és a 290 km kerékpározás között rendkívül erős áramlatok melletti, tizenhét órán keresztül tartó 40 km úszás jelenthette számára a kihívást a La Manche csatornán.

– Több kisebb triatlon- és futóversenyen is elindultam idén – kezdte éves visszatekintését az immár három gyermekes sportember. – Ezek többségén csak a formába hozás és az állóképesség szinten tartása volt a cél. Ilyen volt a Pécs–Harkány közötti 25,7 km, valamint a Miskolc–Kassa közti 117 km távolságú viadal, valamint teljesítettem több félmaratont is. Május végén volt az első igazán említésre méltó megmérettetés a brazíliai Buzios városában, amely Rio de Janeirótól 170 km-re található. Ez már a Nemzetközi Ultratriatlon Szövetség által szervezett verseny, a Világkupa-sorozat tízszeres távját magában foglaló egyik állomása volt. A Deca Ironmanen legjobb európaiként egy kolumbiai mögött, megelőzve egy brazil versenyzőt, ezüstérmet szereztem. Ez volt Dél-Amerika legnagyobb, leghosszabb távú ultratriatlon versenye. Meg kellett küzdeni az elemekkel, hiszen a harmincöt fokos meleg mellett napokig tartó eső és orkánerejű szél nehezítette a versenyt. Olyan zavaros vízben kellett úsznunk, hogy az ember a saját tenyerét sem láthatta maga előtt, a kerékpáros etapot egy gokartpályán jelölték ki, ahol tizenhárom 180 fokos kanyar volt, nem lehetett haladni úgy, ahogyan szerettünk volna. Júniusban, Colmarban volt még egy folyamatos ötszörös verseny, ahol egyben vannak a távok, vagyis a 19 km úszás, a 900 km kerékpározás és 211 km futás. Mindent úgy csináltam, mint máskor, de talán a két verseny közelsége miatt ezt fel kellett adnom, hiszen ezeken összesen 2700 km volt a kerékpáros táv, ami nagyon megterhelő volt. Többet vesztettem volna a folytatással, így tudatosan, a későbbiekre való tekintettel döntöttem úgy, hogy a maradandó sérülés elkerülése érdekében abbahagyom a versenyt.

A feladás miatti lelki sebek, valamint a fizikai sérülések múlásával természetesen Rokob József is alig várta az újabb lehetőséget az ismételt versenyzésre.

– Augusztus végén a svájci Buchs városában rendezték meg a szokásos Swissultrát, ahol korábban már 2019-ben arany-, 2022-ben ezüstérmet is szereztem a tízszeres távon. A mostani ötszörös verseny volt, ahol a második helyezett előtt közel 23 órával célba érve végeztem az élen. A többi, kisebb felhozó verseny mellett konditermi edzésekkel és tollaslabdázással próbálom edzésben tartani magamat.

A győri ultratriatlon versenyzőt kíváncsian kérdeztük a jövő évi folytatásról, amivel kapcsolatban nem kellett csalódnunk, hiszen már az elhangzott számok is elismerésre méltók.

– Természetesen jövő júniusban visszamegyek Colmarba, ahol korábban fel kellett adnom a versenyt. Ezért dupla motiváció vezérel az ötszörös Ironman-távon. Tervezem, hogy augusztusban, Észtországban egy tízszeres versenyen is elindulok. Szeptemberben szeretnék részt venni a Garda tó mellett ismételten megrendezendő harmincszoros viadalon, amelyen korábban sikerült győztesként ünnepelnem. Az október közepéig tartó versenysorozat mottója: „A legnagyobb esemény a kitartási sport történelmében”.

Jelenleg az is büszkeséggel tölthet el, hogy mivel már többen visszavonultak, így az aktív versenyzők között világelső vagyok az eddig teljesített 157 Ironman-táv teljesítésével.

Szerencsére adottságom és tehetségem is van hozzá, hogy folytassam, mi több, még ennyi idősen is érzek magamban tüzet a folytatáshoz, és a versenyek során örömet szerez az is, hogy segíthessem társaimat, akik ellenfeleim is egyben.

Dr. Barthalos István, Rokob József edzője így nyilatkozott tanítványa idei szezonjáról: – A beletett munka megtérült, a célok teljesültek, a jövő évi főverseny a Garda tó körüli harminc nap, harminc ironman világbajnokság lesz, ahol jelen pillanatban versenyzőm tartja a világcsúcsot. Fontos volt, hogy Józsi számára idén találtunk egy nagyon jó kiegészítő sportágat, a tollaslabdát, ami a monoton edzések mellett megfelelő kikapcsolódást tud nyújtani.