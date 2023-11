UNI Győr ETO HC–Óbudai Hockey Academy 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

Győr, Andersen Liga-mérkőzés, 210 néző. V.: Máhr-Stumpf, Belák.

ETO HC: Kornakker – Láday Á., Vas, Makovics (1), Csata (1), Horváth R. Cs.: Majoross 1, Vojnits, Madácsi 1 (2), Csölle 1 (2), Odnoga 1 (1), Takács (1), Wenner, Koczkás, Sipák (1), Lévai 1, Kiss Á. (1), Róth (kapus). Játékos-edző: Odnoga Mátyás.

Gsz.: Odnoga (6.), Majoross (11.), Csölle (26.), Madácsi (31.), Lévai (59.), ill. Nagy D. (48.).

Az Andersen Liga két „újonca” közül ezúttal az Óbuda Hockey Academy lépett jégre a Győri Jégsport Központban.

Az első perctől nagy nyomás alá helyezték a győriek a fővárosi kaput, nem is kellett túl sokat várni az első gólra. A 6. percben Odnoga Mátyás vitte be a korongot három védő között és fejezte be sikeresen az akciót. Alig öt perccel később Madácsi Benedek adott szép passzt az üresen álló Majoross Barnabásnak, aki ellentmondást nem tűrően bombázott a rövid sarokba.

A második játékrészben sem változott a játék képe és itt is a hatodik percben született az első győri gól, Csölle Dániel volt eredményes egy szépen kijátszott emberelőnyös helyzetből, nagyszerű távoli befejezéssel. A két harmad hasonlósága nem ért véget, bő öt perc múlva érkezett az újabb hazai találat, Madácsi Benedek is „beköszönt”.

A harmadik harmadban sikerült a vendégeknek megszerezni szépítő találatukat, jól használták ki emberelőnyüket Nagy Dániel révén. Másfél perccel a sípszó előtt Makovics Bence találta meg az üresen álló Lévai Norbertet, aki ilyen szituációkban nem szokott hibázni.