A soproni kötődésű Pinezits Máté vezetőedző menesztését követően az NB II-ben csak vergődő Budapest Honvéd irányítását ideiglenesen Djordje Kamber megbízott edző vette át, de a háttérben nagy erőkkel kereste a vezetőség Pinezits utódját és több jelöltjük is volt a kispadra, így többek között felmerült a végül a Kisvárda kispadjára leülő Feczkó Tamás, a legutóbb a Ferencvárost irányító Máté Csaba, illetve a kispestieknél már háromszor dolgozó Supka Attila neve is kiszemeltként –írja a portál, ami szerint végül Csertői Aurél lett a befutó, ami meglepetésnek számít abból a szempontból, hogy a Honvédnál anyagi gondok vannak, és a többi jelölt épp az anyagi feltételek miatt mondott nemet, ám Csertői sem tartozik az úgynevezett „olcsó” edzők közé.

Ugyanakkor az egykori válogatott támadó játszott Kispesten, és ezzel teljesül a vezetőknek az a törekvése - elsősorban a szurkolók megnyugtatása végett -, hogy legyen az új vezetőedzőnek Honvéd-kötődése is.

Csertői edzőként háromszor végzett az NB I harmadik helyén, de legnagyobb sikerét a Fehérvárral érte el még 2006-ban, amikor a Vasas ellen, 11-esekkel megnyerte a Magyar Kupa-döntőjét.

A legutóbb Gyirmóton dolgozó 58 éves szakember korábban az ETO-nál, Pápán, Sopronban, a Haladásnál, Tatabányán és Pakson is volt vezetőedző.

Információnk szerint a Honvéd szerdai edzését már a volt gyirmóti tréner, Csertői Aurél dirigálta.