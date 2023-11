– Az elmúlt szezonban sikerült jó csapategységet kialakítani és sikeres évet tudunk magunk mögött. Több változás volt ugyan a keretben, kulcsjátékosaink közül többen távoztak, de sikerült pótolni őket – mondta elöljáróban Farkas Dávid, a csapat vezetőedzője.

– Az augusztusi alapozásnál nagy előnyt jelentett, hogy a tavalyi évre építve tudtuk megkezdeni a közös munkát. Bár a felkészülésünk vége nem teljesen úgy alakult, ahogy előzetesen elterveztem: szeptember közepén két edzőmérkőzést is le kellett mondanunk, mert egy vírus ledöntötte lábáról az egész csapatot. De ebből is sikerült kilábalni, és első bajnoki mérkőzésünkön mindenki száz százalékos volt. Először hazai pályán a Pénzügyőrt győztük le, majd Egerből is két ponttal távoztunk, méghozzá közel harminc pontos különbséggel. Az egriek azóta sem szenvedtek vereséget hazai pályán, így nyilvánvalóan fontos győzelmet értünk el. Három hazai mérkőzés következett, sorrendben a tavalyi alapszakasz negyedik Hódmezővásárhely, a Piros csoportból búcsúzó Nagykőrös, valamint a bajnokesélyes Dávid Kornél együtteseit is legyőztük. Öt győzelem után a szintén a Piros csoportból kiesett Veszprém csapatához látogattunk: sajnos semmi nem akart összejönni, a félidőre már nagy hátrányba kerültünk, végül elszenvedtük első vereségünket. Múlt vasárnap viszont ki tudtuk javítani a fiaskót. Az újonc Százhalombatta ellen arattunk sikert, így hat győzelemmel és egy vereséggel a tabella élén állunk – foglalta össze az elmúlt hét eredményeit Farkas Dávid.

– Rendkívül büszke vagyok a csapatra, hiszen szinte mindenki munkahelyi és iskolai elfoglaltság mellett jön le esténként edzeni és ugyenez igaz a hétvégi mérkőzésekre is. Mégis hiba lenne, ha most megelégednénk az eddig elvégzett munkával. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a tabellát vezetni nemcsak siker, hanem teher is, hiszen mindenki további győzelmeket vár el tőlünk. Az is az igazsághoz tartozik, hogy több sérültünk van, ezért jelen pillanatban a hétvégi keretek kialakítása is problémákat okoz. Ugyanakkor már bizonyítottuk, bár nem mi vagyunk a bajnokság esélyesei, tudunk meglepetéseket okozni. Aki kilátogat a mérkőzéseinkre, ígérhetem, minden egyes alkalommal a küzdést és akaratot fogja látni – zárta szavait Farkas Dávid.

A csapategység a SMAFC sikereinek egyik kulcsa.

Fotó: Tarnai László

– Természetesen örülünk, hogy jelen pillanatban vezetjük a tabellát, régen fordult elő ez a csapat történetében. Azt is érdemes megjegyeznünk azonban, hogy a bajnokság végén számítanak majd az eredmények, és az, hogy ki hányadik helyen zár. A sikert azonban értékelni kell most is. Farkas Dávid, a szakmai stáb és a csapat közös érdeme a tabella jelenlegi első helye, és nehéz lenne ezek után azt mondani, hogy a tavalyi év eredménye a véletlen műve volt – vélekedik a SMAFC elnöke, Horváth József.

– Komoly lehetőség lenne a csapatban, ha az A csoportban kevesebb lehetőséghez jutó fiatalok is tudnának csatlakozni az együtteshez, de tudom, hogy a jelenlegi fiatal szabály mellett ez több, mint kockázatos megoldás lenne. Természetesen a fiatal akadémisták is nagyobb szerepet kaphatnának a csapatban, ami fejlődésüket is segíthetné, nekik azonban az U18-as, illetve az U20-as bajnokságban is teljesíteni kell. Biztos vagyok abban, ha erre a csapatra koncentrálnánk az erőinket, akár Piros csoportos szereplés is szóba kerülhetne, de a jelenlegi körülmények között ez sajnos csak álmodozás. Tudom, hogy lesznek bőven nehézségek a következő hónapokban, de azt látni, hogy a fiatal versenyzőink mellett felnőtt játékosaink is mekkora energiát tesznek egy-egy labda megszerzésébe, már önmagában örömmel tölti el Magyarország legidősebb egyesületének vezetését – zárta szavait az elnök.