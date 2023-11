"Amikor ezt a videót kitaláltuk, arra gondoltunk, hogy szeretnénk megmutatni a világnak, hogy nekünk vannak a legjobb szurkolóink. Majd amikor készítettük, akkor vált egyértelművé számunkra is, hogy micsoda energia, munka és lelkesedés van egy-egy meccsnapon abban a hangulatban, amit ti csináltok. De akkor, amikor nézzük ezt a videót, akkor olyan hálát érzünk, amit nehéz szavakba foglalni. Az, hogy az utolsó pillanatig bíztattok bennünket, az, hogy kiálltok mellettünk, bármi is legyen egy-egy meccs eredménye, nagyon fontos számunkra, de azt, hogy mindenhol otthon érezzük magunkat, csakis nektek köszönhetjük. És most megmutatjuk a világnak, hogy milyen büszkék vagyunk Rátok. Köszönjük!" – áll a klub által közzéteszt Facebook-posztban.

Íme a köszönő videó: