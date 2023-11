Bár gyorsan hátrányba került, előbb egyenlített, majd tizenegyesekkel kiharcolta a továbbjutást a Mezőörs a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában szerdán, így – egyedüli vármegyei I-es klubként – a sorozat legjobb tizenhat csapata közé jutott. A mezőörsiek egyenlítő találatát a csapat – egyébként bordasérüléssel bajlódó – gólfelelőse, Venczel Zoltán szerezte.

„Rendkívül küzdelmes találkozó volt. A sok fiatalt szerepeltető, magasabb osztályú ellenfelünk nagyon ment, a kaposváriaké is volt az első félidő. A szünetben kaptunk egy kis fejmosást, másképp jöttünk ki a pályára, s ez szerintem meg is látszott a második félidőben, akkor már amolyan ki-ki meccs volt. Sokat segített ismét a szurkolótáborunk, amely a tizenkettedik társunk. Mindegy, a következő körben kit kapunk, számunkra ebben a szakaszban már minden meccs ajándék” – nyilatkozta a szezon előtt Koroncóról érkező támadó.

A hazaiak utolsó büntetőjét a korábban 236 NB I-es mérkőzésen szerepelő, nemrég súlyos sérülést szenvedő, emiatt a szemöldökén hatalmas kötéssel játszó, 46 éves Vayer Gábor értékesítette.

„Volt rajtam egy kis nyomás, de bízom benne, látszott, hogy mennyire komolyan veszem a játékot. Sem én, sem a csapattársaim nem engedhettük meg, hogy csak egy pillanatra is elvonja valami a figyelmünket. Nagy feladat volt, mert nem egy hétköznapi tizenegyes volt, tisztában voltunk vele, hogy sporttörténelmet írhatunk. Egy olyan közösségért, s most nem a csapatról beszélek, is rúgtam a tizenegyest, amely hétről hétre óriási munkát, energiát beletesz, hogy ilyen együttes legyen ezen a településen. Borzasztóan boldog vagyok, hogy ötödikként én tehettem fel az i-re a pontot. Szerencsére egyre többen állnak mögöttünk, szorítanak értünk. A továbbjutás bearanyozza a jövő évünket, s úgy kezdhetjük el a felkészülésünket, hogy mindez hatalmas motivációt jelent. Személy szerint nekem is, szó sincs róla, hogy szögre akasszam a cipőmet” – mondta a veterán támadó, aki azt is elárulta, februárban szívesen látna Mezőörsön egy NB I-es alakulatot, akár a Paksot is, ahol sikeres és szép időszakot töltött.

„A kitűzött célt, miszerint ott legyünk az Amatőr Kupa fináléjában, már az előző fordulóban teljesítettük, s mi is, a szurkolók is így álltunk a találkozó elé. De szerettünk volna – ha jól tudom, elsőként – megyei első osztályú csapatként eljutni a kupában a legjobb tizenhat közé – kezdte Szőke Barnabás, a Mezőörs elnöke. – A mérkőzéssel kapcsolatban azt kaptuk, amit vártunk. Tudtuk, hogy jó csapat lesz az ellenfél, az NB III-ban azért nagyobb a sebesség. Amikor aztán fel tudtuk venni ezt a ritmust, kiegyenlített lett a játék, sőt, hiába idősebbek általában a mi játékosaink, a hosszabbítás a miénk volt. A rutin aztán a tizenegyeseknél is bennünket segített. Bár még kell egy-két nap, mire igazán felfogom, mekkora sikert értünk el, jó volt megélni, óriá­­si élmény volt a szurkolókkal együtt ünnepelni. Két éve vettem át a klub irányítását, s nem volt könnyű idáig eljutni, de rendkívül örülök, s büszke vagyok arra, hogy egy ezerfős településnek ilyen sikeres, szerethető csapata van.”

A Vasas jön Mezőörsre

A sorozat csütörtöki sorsolásán, az M4 Sport stúdiójában Gellei Imre korábbi magyar szövetségi kapitány húzta ki a csapatokat, s további két élvonalbeli párosítás jött össze: a címvédő Zalaegerszeg a Diósgyőrhöz utazik, míg a Paks az Újpest vendége lesz. A legalacsonybab osztályú gárda, a Mezőörs az NB II-es Vasassal csap majd össze.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, és a szabályok értelmében minden párharcban az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó, vagy az, amelyik eddig kevesebb összecsapást játszott otthon. A nyolcaddöntők hivatalos játéknapja 2024. február 28.

"Izgatottan vártuk csütörtök esti esti sorsolást, de tisztában voltunk vele, hogy a következő körben csak erős ellenfelek várnak ránk – mondta érdeklődésünkre Bohner Roland, a mezőörsiek edzője. – Természetesen örülünk annak, hogy egy ilyen nagy múlttal rendelkező csapatot tudunk hazai pályán fogadni, mint a Vasas. Tavasszal ismét mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy mi hagyjuk el győztesen a pályát. Akik pedig kilátogatnak Mezőörsre azok egy igazi kupahangulattal gazdagodhatnak" – tette hozzá a fiatal szakember.

A nyolcaddöntő párosítása: Mezőörs KSE (megyei I.)–Vasas FC (NB II), Tiszakécskei LC (NB II)–Kisvárda Master Good, HR-Rent Kozármisleny (NB II)–MTK Budapest, Szentlőrinc SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB II), Debreceni VSC–Ferencvárosi TC, Újpest FC–Paksi FC , VLS Veszprém (NB III)–Kecskeméti TE , Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE.