Alapvetően más-más feladatot kaptam a két időszakban. A tavasszal tisztességgel be kellett fejezni a bajnokságot, lehetőséget adni a fiatal játékosoknak, majd felkészülni a következő időszak fontos feladataira. Egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy ne lennék alkalmas a folytatásra a megerősített játékoskerettel, amellyel nem titkoltan az első osztályba jutást célozta meg az egyesület. Első helyen állunk, mindenki kiveszi a részét a mindennapi munkából, együtt dolgozunk a vágyott közös cél eléréséért. Megszerettem az országot, már sok minden köt ide, szeretnék sokáig a magyar labdarúgásért dolgozni azzal a szenvedéllyel, amely az ETO profizmusával együtt kell a sikerhez. Győr egyébként nyugodt város, szerethető emberekkel és jó játékosokból álló csapattal. A közönség is látja, eredményes futballra törekszünk: miénk a legtöbbet passzoló csapat az NB II-ben, mi birtokoljuk a legtöbbet a labdát, a mi játékosaink lőttek a legtöbbször kapura és szerezték a legtöbb gólt. Remélem, az évad végén is a miénk lesz a legtöbb pont.