A németországi kontinensviadalon további három dobogós helyet értek el a magyarok: Andrási Márton a 60 kg-osok, Kőszegi Rebeka Rita a 48 kg-osok, míg Varga Brigitta a 63 kg-osok között lett harmadik helyen.

Tavaly Gyertyás Róza és Sipőcz Richárd (SZESE Győr) is Európa-bajnok lett, azaz Gyertyás most megvédte címét. Sipőcz ugyanakkor kisebb sérülés miatt elővigyázatosságból – a fókusz az olimpiai kvalifikáción van, ezen a versenyen viszont nem lehet pontokat gyűjteni – most kihagyja az Eb-t.