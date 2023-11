DEAC–SKC 86–73 (17–20, 18–20, 33–16, 18–17)

Debrecen, NB I-es férfimérkőzés, 800 néző. V.: dr. Mészáros, Söjtöry, Rácz.

DEAC: EDWIN 20/6, HŐGYE 5/3, DRENOVAC 16/6, WILLIAMSON 15/3 Buljevic 9. Cs.: MÓCSÁN 11/9, SÁGODI 4, Buckles 6/3, Czermann, Várszegi, Hegedűs. Edző: Andeljko Mandics.

SKC: NICHOLS 14/6, Meszlényi, GRIFFIN 18/6, Da Silva 8, MOLNÁR M. 12. Cs.: ARCHIBALD 18/9, Csendes 3/3, Sitku, Schöll, Fazekas. Edző: Bors Miklós.

Bár Molnár révén az SKC szerzett vezetést, erre 9–0-val felelt a sokkal dinamikusabban, agresszívebben kezdő DEAC, bő 3 perc elteltével kénytelen volt időt kérni a soproni szakvezető. Nichols egy triplával és egy ziccerrel villámgyorsan felhozta két pontra az SKC-t. A szakasz közepén Drenovac újra nagyobb előnyhöz juttatta a hazaiakat. A Sopronnak jót tett a zóna, és Archibald "színre lépése". Ő és Molnár vezetésével a negyed második felében egy 11–0-val fordított az SKC.

A második etap elején Csendes, majd Nichols is triplát dobott a DEAC-ot a fiatal Ságodi tartotta versenyben. Sikerült labdákat és könnyű kosarakat is szerezniük a vendégeknek, a szakasz derekán Archibald 2+1-es akciója után 9 ponttal ellépett az SKC. Egy 5–0-val közelített az Edwin vezette DEAC, időt is kért Bors Miklós. Két büntetővel 2-re jött föl a hazai gárda, jól jött a soproniaknak Griffin hármasa. A félidő az ő és Williamson dobópárbajával és ötpontos soproni vezetéssel zárult.

A második félidő elején Griffin dupláival és Archibald hármasával tartotta előnyét az SKC, ám a szakasz derekán távolról "belőtték" magukat a hazaiak és Mócsán vezérletével fordítottak. Soproni időkérés után Williamson hármasa tetézte az SKC gondjait. Ekkor az addig "pontatlan" Da Silva próbálta versenyben tartani a soproniakat, de a hazaiaknak ekkor minden beesett, az SKC-nak pedig csupán egy-két szép villanásra futotta, így 12 pontos hazai vezetésről indult a negyedik negyed.

Továbbra is voltak szép soproni villanások, de védekezésben Molnárék nem tudták megállítani a hazaiakat, ráadásul Nichols, majd Griffin is technikait kapott. Volt 17 pontos is a hazai gárda ellőny, de két és fél perccel a lefújás előtt egy 7–1-gyel a 10 pontos léketani határ közelébe került az SKC. A soproniaknak voltak labdái 10 ponton belülre kerülni, de elkapkodtak két támadást, így végül a DEAC nyerte a találkozót.

Bors Miklós: – Az első félidőt tudtuk irányítani, a fordulás után viszont beköszöntött a rövidzárlat és rossz döntéseket hoztunk, elvesztettük az önbizalmunkat Mócsán Bálint dobásai után. Nyilvánvaló volt, hogy a DEAC kezdeti dobószázaléka változni fog, és ahogy fáradtunk, esett szét a koncentrációnk is, ezen tovább kell dolgoznunk. A rotációnkból hiányzott egy ember, de ezt szépen tudtuk orvosolni, a jövő kulcsa pedig a fegyelmezettség lesz majd számunkra.